”Solidez”, ”Seguridad” y ”Clave”, los elogios para el Dibu Martínez por el momento del Aston Villa

Emiliano Martínez, a pesar de que en el inicio de la temporada estuvo envuelto en rumores sobre un presunto distanciamiento con su entrenador Unai Emery a causa de su evidente intención de dejar el Aston Villa en el mercado de pases del verano, mantuvo su protagonismo y equilibró su nivel, el cual viene siendo fundamental para el equipo de la ciudad de Birmingham.

Es que el Villa ya suma 10 victorias consecutivas, siete por la Premier League y tres por la Europa League, lo que le permite sostenerse en la pelea por los títulos de ambas competiciones (en la liga inglesa está a solo tres puntos del líder Arsenal, y en el certamen internacional es uno de los líderes, por lo que se perfila para clasificar directamente a los Octavos de Final).

Al respecto, los medios de comunicación del Reino Unido se hicieron eco de este gran momento del equipo británico y particularmente del arquero de la Selección Argentina. ”La solidez defensiva liderada por Martínez fue clave para aguantar la presión del Manchester United en los minutos finales”, destacó Sky Sports en relación con la victoria 2 a 1 sobre el conjunto de Ruben Amorim (y Lisandro Martínez) de este domingo 21 de diciembre.

Por su parte, el periódico The Guardian subrayó una tapada de marplatense cuando el marcador todavía iba 0 a 0: ”Salvó un mano a mano clave contra Benjamin Šeško al inicio del juego”.

En tanto que Give Me Sport describió: “Se mostró rápido saliendo de su área para negar oportunidades al United. Hubo preocupación cuando pareció que debía salir lesionado por un golpe, pero resistió y dio seguridad al equipo”.

Los números del Dibu Martínez en la primera parte de la temporada 2025/2026

Al Aston Villa todavía le quedan dos partidos para cerrar el 2025. Uno será frente al Chelsea el sábado 27 de diciembre y el otro contra el Arsenal el martes 30. Por lo que aún restan 180 minutos para que el Dibu Martínez pueda hacer un balance completo de lo que fue tanto su año (incluidas sus participaciones con la Selección Argentina) como el primer tramo de la temporada 2025/2026.

De igual modo, hasta entonces, en el vigente curso, acumula 16 partidos, de las cuales en 5 terminó con la valla invicta, en tanto que en los encuentros restantes recibió un total de 13 goles.

