Preocupación en Borussia Dortmund por una nueva lesión de Aaron Anselmino

El saldo del encuentro con el Bodo/Glimt por la sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, para el Borussia Dortmund fue altamente negativo. Primero, porque empató 2 a 2 como local, cuando era uno de esos partidos que estaban presupuestados como tres unidades prácticamente seguras, dentro de la planificación que el equipo alemán hizo en función de intentar clasificar directamente a los Octavos de Final.

Y segundo porque Aaron Anselmino, que viene siendo una de sus figuras, sufrió una dolencia que obligó al entrenador Niko Kovač a realizar un cambio cuando todavía faltan más de 15 minutos para que terminara el compromiso por la competencia continental (en lugar del defensor argentino de 20 años ingresó Emre Can).

Fue en la disputa de una pelota con el delantero del equipo noruego Andreas Helmersen. El ex Boca se le adelantó y pudo rechazar, pero en el esfuerzo hizo un movimiento que le detonó la molestia muscular, que ahora lo pone en duda para estar presente en los duelos que le restan al Borussia Dortmund en el calendario del 2025 (Friburgo y Monchengladbach por la liga alemana).

Al respecto, se esperan especificaciones con el parte médico oficial que será publicado en las redes sociales de la institución alemana. No obstante, se teme que Anselmino transite una situación similar a la que padeció en septiembre, cuando debió ausentarse en 7 partidos (5 por la Bundesliga y 2 por la UEFA Champions League).

Además, vale recordar que en el primer semestre, aún como futbolista del Chelsea, también afrontó una lesión que lo apartó casi tres meses del esquema del entrenador Enzo Maresca, perdiéndose de esta forma 17 compromisos (6 por la UEFA Conference League y los restantes por la Premier League).

Paso atrás de Borussia Dortmund en la Champions League

Borussia Dortmund, que venía de vencer 4 a 1 al Villarreal, dio un paso atrás en sus aspiraciones por quedarse con uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Con el empate 2 a 2 ante el Bodo/Glimt suma 11 unidades y cayó al puesto 10 de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, por lo que de momento se perfila para disputar los Play Off.

Publicidad

Publicidad

ver también Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

ver también Inglaterra devela su interés en los partidos de Argentina por el Mundial 2026

Por cierto, a los de Niko Kovač le queda un partido como visitante frente al Tottenham y uno como local contra el Inter de Milán.

En síntesis