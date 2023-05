La vida de Emiliano Martínez cambió aquel 18 de diciembre de 2022. Galardonado con el Guante de Oro en el Mundial de Qatar que conquistó con la Selección Argentina, torneo en el que fue clave para el equipo de Scaloni, el arquero fue nuevamente reconocido en los premios The Best y su pase se revalorizó dentro de la Premier League.

La figura del Aston Villa está gozando de un enorme presente en la actual temporada liguera, habiendo mantenido su valla invicta más de que la media en su puesto, y sus días en Birmingham parecen estar contados. Según contó Gastón Edul, su salida del club parece ser inminente y tres gigantes lo buscan para el próximo mercado.

El primer candidato a quedarse con el Dibu ya se viene mencionando hace varias semanas. Hugo Lloris habría cumplido un ciclo con Tottenham, club que no dio la talla en la Premier League 2022/23, y los Spurs podrían ser el próximo destino de Martínez para volver a hacer dupla con Cristian “Cuti” Romero.

Los otros dos equipos en la lista militan en la Premier League. La inversión que hizo Chelsea con Kepa, récord en el puesto, está lejos de haberse justificado con el paso de los meses y Dibu podría ser una opción para ocupar el arco de los Blues. Por otro lado, Manchester United también asoma la cabeza luego de una temporada más que irregular por parte del español David De Gea.

“Me gusta Old Trafford, es especial, tiene mucha historia”, había asegurado el mejor arquero del mundo, según la FIFA, cuando empezó a rumorearse su llegada a los Diablos Rojos. En fin, la lista de candidatos no parece salir de la Premier League y el futuro de Dibu es una incógnita, con la única certeza de que no seguirá en Aston Villa.