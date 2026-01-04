Diego Simeone confesó sobre la postura del Atlético de Madrid en el mercado de enero

La primera parte del Atlético de Madrid en la temporada estuvo muy lejos de ser la ideal. Lo más destacado fue la goleada histórica sobre el Real Madrid en el Estadio Metropolitano por 5 a 2, pero por LaLiga, en 18 compromisos, perdió 17 puntos que pueden ser irrecuperables en la pelea con el propio Merengue y el Barcelona en la lucha por el título nacional.

En tanto que en la UEFA Champions League, la balanza se inclinó levemente a su favor, porque con las cuatro victorias sobre seis posibles (los otros dos encuentros los perdió) consiguió una suma de 12 unidades que, de momento, le sirven para ubicarse octavo y clasificar directamente a los Octavos de Final. No obstante, la actuación internacional tampoco convence.

Por eso, en el Atlético de Madrid se habla de tratar de aprovechar la ventana del mercado de pases del mes de enero, para reforzar uno o dos puestos en pos de retomar la actividad fortalecidos luego de los brindis de Navidad y año nuevo. De hecho, así de claro lo comentó Diego Simeone en la conferencia de prensa previa al duelo con la Real Sociedad de este domingo 4 de enero.

“Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para ver las cosas que necesitamos. Buscaremos lo mejor para el equipo”, expresó el Cholo, que, fiel a su estilo, expuso la necesidad del Atleti de sumar alternativas. Además, en esa misma línea, agregó: “Considero que lo que hablamos va relacionado con lo que esperemos que suceda. Tenemos un plan y esperemos que se dé al final de enero”.

Asimismo, divulgó cómo es su relación con Mateu Alemany, el director deportivo, con quien debe conversar las cuestiones ligadas al libro de pases: “Estamos empezando a conocernos. El tiempo marca como se llevan las relaciones, sobre todo con los hechos. Estamos con mucha ilusión. Hablamos todos los días y tenemos muy buena relación”.

Por otra parte, ya en lo netamente futbolístico, se refirió al rival de su próximo compromiso: “Estamos pensando en la Real Sociedad, no nos alejamos del partido a partido. El rival tiene un entrenador nuevo y los futbolistas siempre quieren dar la mejor versión con el entrenador que llega. Hemos visto como trabajaba en sus equipos anteriores y tendremos que llevar el partido a donde podamos hacerles daño”.

Atlético de Madrid apunta a la Supercopa de España

La Supercopa de España es para el Atlético de Madrid la gran oportunidad de dar un golpe y cambiar la tendencia en la temporada. Es que está a tan solo dos partidos de volver a sumar un título, luego de cuatro campañas y media (el último fue LaLiga 2020/2021). Además, de suceder, significaría derrotar al Real Madrid, su contrincante en la Semifinal este jueves 8 de enero, y posiblemente al Barcelona, que debe dirimir su pase a la Final (el domingo 11) con el Athletic Club de Bilbao (en su caso se verán las caras el miércoles 7).

