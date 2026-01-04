La reacción de los jugadores de la Selección Argentina al nacimiento de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

El 2026 comenzó con la mejor noticia posible para el delantero de 25 años del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, Julián Alvarez. Apenas pasada 48 horas del año nuevo, su mujer Emilia Ferrero dio a luz a Amadeo Alvarez, el primer hijo de la pareja.

Ambos padres decidieron anunciar la noticia mediante su cuenta de la red social Instagram, con una imagen en la que se los ve a los dos tomando el dedo índice y el meñique de la mano izquierda de su bebé, formando el típico gesto de la araña, que ya prácticamente es marca registrada del futbolista.

Enseguida se sumaron en la publicación los comentarios de sus compañeros en el Atleti y en el combinado argentino. Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Cristian Romero, Ángel Di María y Paulo Dybala, además de otras figuras públicas como Marley, Soledad Pastoruti, Tini Stoessel y Camila Mayan, la expareja de Alexis Mac Allister.

Por otro lado, quien también se sumó a los saludos para Julián Alvarez y a Emilia Ferrero, fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, que en el posteo dedicado a Amadeo Alvarez escribió: ”Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé Bienvenido, Amadeo!”.

La publicación de Julián Alvarez y Emilia Ferrero sobre el nacimiento de Amadeo.

Los mensajes de River Plate y Atlético de Madrid

Tanto River Plate como Atlético de Madrid también se hicieron presentes de manera oficial en los saludos para Julián Alvarez y Emilia Ferrero por el nacimiento de Amadeo Alvarez. ”Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”, fue el mensaje del club millonario, en tanto que la institución española dijo presente con: ”Bienvenido a la familia rojiblanca, Amadeo”.

El primer partido de Julián Alvarez como padre

Este domingo 4 de enero Julián Alvarez jugará su primer partido luego del nacimiento de Amadeo. Será frente a la Real Sociedad, en el Estadio de Anoeta en San Sebastián, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 18 de LaLiga. Luego, viajará hacia Arabia Saudita con el resto del plantel para disputar la Semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid (jueves 8 de enero).

