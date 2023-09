A poco más de un mes de su salida de Boca, Alan Varela hizo su estreno absoluto en Champions League alineando como titular en el Porto, que consiguió un valioso triunfo en condición de visitante 3-1 sobre Shakhtar Donetsk en el inicio de la fase de grupos.

El argentino, que se repartió la mitad de la cancha con Eustáquio y disputó la totalidad del encuentro, tuvo un rendimiento sobresaliente que incluso puede valorarse desde la estadística, en la que destaca una efectividad del 91 por ciento en la entrega de pases, demás de cinco recuperaciones de pelota.

Si bien UEFA reconoció a Wenderson Galeno, autor de un doblete, como mejor futbolista del encuentro, Porto reconoció a Varela con el premio “Mérito e Valores”. Y fue al hacer público ese reconocimiento desde sus redes sociales oficiales que el club pudo atestiguar la locura que el mediocampista de 22 años ya genera entre los hinchas.

“Señor jugador”, escribió un simpatizante del equipo. “Avisé que sería crack”, manifestó otro. “Este no nos engaña, es top”, sentenció otro de los hinchas. “El nuevo Busquets”, decretó uno más. También muchos hinchas de Boca se hicieron presentes en las redes del Porto para felicitar a Varela, hacerle saber cuánto lo extrañan y pedir a su nuevo equipo que lo cuiden.

Las palabras de Varela tras su estreno en Champions League

En su tercer partido oficial con Porto y su debut absoluto en Champions League, Alan Varela disputó un encuentro de gran nivel, como para terminar de ganarse la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico. Consumada la victoria, el ex-Boca manifestó sus sensaciones.

“Estoy muy contento. Fue muy importante ganar el primer partido, más de visita. Nos de tranquilidad para seguir trabajando y afrontar los próximos partidos. Desde el día uno me recibieron muy bien, me sentí parte al instante. Todos me trataron muy bien. Eso fue muy importante para mi adaptación“, señaló.

Y agregó: “Estoy muy contento de estar acá. Trabajo día a día para estar al cien por ciento en cada partido y poder demostrar lo que juego, lo que soy, en cada cancha. Poder aportar para el equipo. Ojalá pueda seguir haciéndolo y ayudar al equipo”.

Los números que dejó el estreno en Champions de Varela

El exmediocampista de Boca tuvo un estreno más que positivo en Champions League con Porto, no solo por el valioso triunfo en condición de visitante que sacaron en Ucrania sino también por su rendimiento individual, con 43 toques de pelota, una efectividad del 91 por ciento en los pases, cinco recuperos de pelota y tan solo una pérdida.

Los próximos partidos de Porto en Champions

El equipo portugués completará la primera ronda de partidos de fase de grupos recibiendo nada menos que a Barcelona el próximo miércoles 4 de octubre y ya el 25 del mismo mes visitará al Royal Antwerp de Bélgica.