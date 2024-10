El futbolista más infravalorado de la historia, según Jamie Carragher: "Legendario"

La historia del fútbol está repleta de futbolistas que tuvieron un altísimo nivel, y que eran capaces de hacer cosas extraordinarias con la pelota, pero que por un motivo u otro, nunca tuvieron el reconocimiento que merecían. Y Jamie Carragher hizo una curiosa observación sobre quién cree que es el jugador más infravalorado de todos los tiempos.

El histórico capitán de Liverpool y futbolista de la Selección Inglesa hoy se desempeña como panelista para Sky Sports en las coberturas de los partidos de Champions League. Y, en dicho programa, se animó a afirmar que ese título de jugador más infravalorado de todos los tiempos le pertenece… ¡a él mismo!

Luego del partido de Liverpool, en el programa se mostró un gráfico donde se destacaban las 69 apariciones de Mo Salah en Champions League con la camiseta de los Reds. Con dicha marca, se ubica como el tercer jugador en la historia del club con más partidos en dicha competición, por detrás de los 87 de Steven Gerrard y los 91 del propio Jamie Carragher.

Carragher se considera el jugador más infravalorado de la historia. IMAGO

“Es una marca legendaria”, comentaron en el panel. “¿Lo es, no? Bastante legendario, creo que soy el futbolista más infravalorado de la historia“, respondió Carragher en una afirmación que dejó a su compañero de panel, Thierry Henry, asombrado. “No sé me animaría a ir tan lejos”, le contestaron en el programa, donde, al parecer, no coincidieron con su afirmación.

La legendaria carrera de Jamie Carragher

Es cierto que la afirmación de Carragher puede resultar un tanto exagerada, pero no deja de ser cierto que su impresionante carrera suele pasar desapercibida y se destacan a otros defensores por sobre él. Aún así, Carragher fue uno de los últimos hombres de un sólo club, y jugó 731 partidos en 17 años de carrera con Liverpool, donde fue capitán y referente, y hoy es una de sus máximas glorias.

Carragher y Gerrard, los dos referentes de Liverpool por más de una década. IMAGO

Con los Reds, Carragher conquistó tres Copa de la Liga, dos FA Cup, dos Community Shield, una Copa UEFA (ahora Europa League), dos Supercopas de la UEFA y la tan histórica Champions League. Además, fue 38 veces internacional con Inglaterra y jugó los Mundiales del 2006 y 2010, así como la Eurocopa 2004.

Como mencionamos, puede que Carragher no sea el futbolista más infravalorado de la historia, pero sin lugar a dudas que su carrera y su paso por el fútbol no son reconocidos como es debido.

