El motivo por el que se dilata la salida del Colo Barco del Sevilla y la decisión que ya tomó Brighton para su futuro

A principios de la temporada 2024/25, se confirmó que Valentín Barco no iba a ser tenido en cuenta en Brighton luego de que se diera el cambio de entrenador con la llegada de Fabian Hürzeler al banco del cuadro inglés. Sevilla fue el destino del Colo a modo de cesión por una temporada con una opción de compra si a los del Nervión les convencía su nivel allí.

En los papeles, parecía un movimiento que dejaba conforme a todas las partes. Sin embargo, nada salió tal como se planeaba. Entre su rendimiento y su accionar puertas adentro, el DT Xavier García Pimienta dejó de tenerlo en cuenta y dejó claro de manera implícita que la relación con el futbolista argentino se encontraba totalmente rota.

Por ese motivo, hace varias semanas se conoció que su salida de Sevilla en los primeros días de enero estaba confirmada, dándose un regreso anticipado a Brighton para volver a ser cedido. Y si bien el cuadro del sur de Gran Bretaña había alcanzado un acuerdo con el Porto para el futuro de Barco, hay una razón puntual que aún dilata todo el movimiento sobre el futuro inmediato del Colo.

Según informó el periodista Máximo Ramírez desde Sevilla, y en base a lo que pudo confirmar BOLAVIP, el contratiempo que complejiza el presente de Barco es que entre Brighton y Porto está arreglada contractualmente la cesión, pero el entrenador Vitor Bruno todavía no dio el visto bueno para que el argentino arribe a su plantel.

Los Seagulls quieren asegurarse que el destino del lateral de 19 años esté confirmado antes de que emprenda la vuelta desde el cuadro andaluz, ya que no va a ser tenido en cuenta esta temporada y no quieren que se quede en el plantel sin tener minutos. Por ende, hasta que no se destrabe la situación de Porto o que no aparezca un nuevo interesado por su ficha, Valentín Barco se quedará en Sevilla entrenándose con el equipo, pero sin ser considerado por García Pimienta.

García Pimienta no se decide a buscar reemplazo para Barco

La inminente salida de Valentín Barco no supone que el entrenador esté esperando la llegada de un futbolista que pueda desempeñarse por banda izquierda como prioridad en el mercado. Por el contrario, destacó que solo será necesario si se da con un jugador que mejore considerablemente las alternativas que ya tiene en el plantel.

“Si Valentín acaba saliendo y encontramos a un lateral que mejore a Pedrosa y a Kike Salas, que también puede jugar de central porque es su posición, perfecto. Si no les va a mejorar, tiraremos del filial con Hormigo y Oso para que nos ayuden de manera puntual”, explicó.

Los números de Barco en Brighton y en Sevilla

Desde su salida de Boca en enero del 2024, el Colo Barco ya pasó por Brighton y por Sevilla, seis meses en cada club. En el conjunto inglés llegó a disputar solo 7 partidos en los que sumó 318 minutos en total, y se marchó cedido al club andaluz. Allí su suerte no cambió, ya que solamente jugó 466 minutos repartidos en 9 encuentros, aunque en España pudo aportar una asistencia, algo que en Inglaterra no llegó a lograr.

En total, en su primer año en el fútbol europeo, Barco jugó nada más que 16 partidos, en los que sumó 786 minutos. Quedará resolver si en 2025 seguirá seis meses más en Sevilla, o si finalmente regresa a Brighton de manera anticipada.

