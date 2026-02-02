Eligió a Argentina por sobre Brasil y España, fue convocado por Placente y debutó en un equipo de la Sexta División de Inglaterra

En 2023, el entrenador de la Selección Argentina Sub 17, Diego Placente, sorprendió en una convocatoria previa al Mundial de la categoría, en la que incluyó a Felipe Rodríguez Gentile, mejor conocido como Felipinho, quien se encontraba en el Preston North End FC de Inglaterra.

Nacido en Brasil, de padres argentinos y con ciudadanía española, Felipinho tuvo la posibilidad de elegir entre estos tres países para representar a una selección. Finalmente, se decantó por la Albiceleste, con la que sumó un puñado de entrenamientos y no llegó a jugar oficialmente.

Felipinho en acción con la Selección Argentina. (Foto: felipinho410).

Ahora, a poco más de dos años de esto, su situación es completamente distinta. Sin lugar en el equipo que milita en la Segunda División de Inglaterra, el delantero de 19 años fue cedido a préstamo al AFC Fylde, institución que se encuentra en la Sexta División del fútbol inglés.

Con el objetivo de sumar minutos, Felipinho llegó a préstamo al equipo que busca el ascenso a la Quinta División y ya hizo su debut oficial en la derrota 1 a 0 frente a Southport en el marco de la quinta ronda del FA Trophy, la FA Cup para clubes semiprofesionales de Inglaterra.

De esta manera, hasta el final de la temporada, momento en el que termina su cesión, el argentino buscará sumar los minutos que no tuvo en Preston y volver a aparecer en el radar de las convocatorias de Placente. Actualmente por su edad puede ser elegible para la Sub 20 o Sub 23.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de los primeros seis meses de la temporada, Felipinho solo formó parte de amistosos con el primer equipo, para luego bajar al Sub 21. Con esta categoría tan solo disputó tres encuentros, todos como titular, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias.

ver también Kempes: “Mastantuono tiene que ser más corajudo, sino no va a durar en Real Madrid”

En síntesis