A lo largo de su historia, la Selección Argentina tuvo verdaderas leyendas y Mario Alberto Kempes es una de ellas. Figura determinante para ganar el Mundial 78, el Matador analizó algunos de los temas más importantes de la actualidad, tanto del fútbol argentino como también del fútbol europeo y también de la Albiceleste.

Kempes y el presente de Franco Mastantuono

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Mario Alberto Kempes fue consultado por el complejo presente de Franco Mastantuono en Real Madrid y afirmó: “¿Se lo ve maduro? Sí, pero no porque tengas la azotea buena la gente te va a querer, hay que demostrarlo en la cancha, el tiene que creerse que puede ser figura“.

Además, agregó: “No es fácil donde esta, no es River ni Boca, es el Madrid. Ahí tiene que ganar hasta en los entrenamientos. Yo creo que él tiene que ser más corajudo y animarse un poquito más, entiendo que con las figuras que está jugando se las tiene que dar a las pelotas, pero a él lo llevaron de River es porque le vieron una forma que hoy no está usando a su favor, y si no utiliza esa forma no va a durar mucho“.

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

El título que la AFA le dio a Central y el presente de Di María

En plena competencia, la AFA determinó que Rosario Central sea Campeón de Liga por ser el equipo con mayor puntaje en la tabla anual. Mario Kempes es un referente del Canalla y al ser consultado al respecto dijo: “Se inventaron un premio y se lo dieron a Rosario Central, más no se puede decir, son las sorpresas que da el futbol argentino. Espero que sirva ahora para los otros equipos para que sigan evolucionando e intentar salir campeón de ese trofeo”.

Además, se refirió al presente de Ángel Di María: “Es un jugador importante, es un profesional 100 por 100. Nunca se pensaba que iba a rendir así en su vuelta, ante Racing hizo un gol de los que no hizo tantas veces. Siempre va a ser importante esta clase de jugadores, ya con su presencia misma anima a sus compañeros“.

Ángel Di María, jugador de Rosario Central. (Foto: Getty).

Diferencias entre Julián Alvarez y Lautaro Martínez

El Matador opinó sobre dos de los delanteros más importantes de la Selección Argentina: “Lautaro es más goleador, Julián participa más en las jugadas, llega al gol pero también te puede defender un poco, dar una asistencia, son diferentes pero necesarios ambos”.

¿Cómo ve a Messi para el Mundial 2026?

“Messi llega mas descansado que el mundial anterior, porque si bien es cierto la MLS es importante, no exige tanto como Europa. Mientras el siga entusiasmado yo creo que va a ser importante. Él ya es importante dentro de la cancha o acompañando, hoy no sabemos si jugará de entrada o lo pondrán un rato, hay que ver como reacciona su cuerpo, faltan algunos meses todavía”, completó la leyenda de la Selección Argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE