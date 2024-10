En España destacan una mejoría de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: "El más listo de la clase"

Julián Álvarez no tuvo un buen arranque de ciclo en Atlético de Madrid . Hubo muchos cuestionamientos al delantero argentino por elegir este club de España para salir del Manchester City y también criticaron al técnico Diego Simeone por no aprovechar todo su potencial. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos partidos y en España consideran que hay una mejoría de la ‘Araña’ .

Para poner en contexto, en los primeros partidos de la temporada se vio a Álvarez mal desde el juego y también desde lo físico. Además, los goles no aparecían para el ex River mientras, en Manchester City, Erling Haaland no para de hacer goles. Por eso, muchos pensaban que la decisión que tomó el campeón del mundo con Argentina no era la correcta.

Sin embargo, esto cambió. De los últimos seis partidos en LaLiga de España, Julián convirtió tres goles. Además, le marcó al Lille, pese a la derrota por UEFA Champions League. En definitiva, tal parece que el argentino empieza a encontrar su lugar en los ‘Colchoneros’.

Julián Álvarez elogiado por el diario AS: “El más listo de la clase”

Antes del partido ante el Lille, Diego Simeone habló en conferencia de prensa sobre la mejoría que está teniendo Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. “Está cada vez mejor, encontrándose en la ciudad, con el equipo, con el grupo y empieza a mostrar todo el diferencial que tiene. No tengo dudas de que en el lugar que juegue hará cosas diferentes“, dijo el Cholo.

Diego Simeone elogió a Julián Álvarez (IMAGO / ABACAPRESS).

Esto es precisamente lo que destaca el diario AS en una nota sobre el ex River y Manchester City. ¿Por qué? Es que precisamente, ante Lille, marcó un gol aprovechando un error de la defensa. La presión, una de sus cualidades más notorias, apareció en su máximo esplendor para ese tanto.

Aunque, tal como dijo Simeone, en cualquier puesto que juegue, hará cosas diferentes y es precisamente lo que sucedió. Por eso el mencionado medio español destacó al argentino como “el más listo de la clase“.

Por el momento, Julián Álvarez no destaca como centrodelantero, sino que Simeone prefiere ponerlo junto a la banda (izquierda) para que Alexander Sorloth sea el centrodelantero. La idea es que ‘Araña’ se conecte con Antoine Griezmann para formar una buena dupla de juego . Por las cualidades del campeón del mundo en Qatar con sus movimientos y su juego entre líneas puede hacerlo.

Julián Álvarez y Griezmann tienen que conectarse en el ‘Atleti’ (IMAGO / SOPA Images).

¿Juega Julián Álvarez con Atlético de Madrid ante Betis por LaLiga de España?

Atlético de Madrid juega por la fecha 11 de LaLiga de España ante Real Betis este domingo 27 de octubre desde las 13:30 horas (Argentina). Julián Álvarez apunta a ser titular en el once titular de Diego Simeone. El partido se puede ver en Disney+.

