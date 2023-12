Manchester City se consagró campeón del Mundial de Clubes de la FIFA tras golear por 4-0 a Fluminense en Arabia Saudita. Julián Álvarez fue la gran figura con dos goles y una asistencia para darle un nuevo título a los ‘Citizens’. Sin embargo, tras el partido, hubo momentos de tensión provocados por cruces y empujones entre Felipe Melo y Kyle Walker, todo derivado de algunos dichos de Jack Grealish a Martinelli.

El final del partido tuvo un momento caliente cuando se pudo ver a Felipe Melo descontrolado tratando de llevarse puesto a Kyle Walker, quien lo detuvo y generó un tumulto entre jugadores de ambos equipos. De acuerdo a la información de Globo y tras comprobarse en algunas imágenes, todo habría iniciado por unos dichos de Jack Grealish contra el mediocampista brasileño Martinelli. Eso derivó en la reacción descontrolada de su compañero.

De hecho, se pudo ver que Felipe Melo fue directamente a buscar a Grealish y hasta llegó a empujarlo, pero Walker se metió en el medio tratando de controlar al controvertido jugador brasileño. Los ánimos estuvieron muy tensos y también se metieron otros futbolistas. Por fortuna, la situación no pasó a mayores.

No es la primera vez que Grealish genera este tipo de situaciones, aunque no trascendieron las palabras que le dijo a Martinelli. Tampoco Felipe Melo es de los jugadores que se quedan callados ante algún tipo de gesto polémico contra él o un compañero.

Grealish se cruzó con varios jugadores de Fluminense

Durante todo el partido, Jack Grealish estuvo envuelto en cruces con jugadores de Fluminense. El extremo izquierdo de Manchester City suele ser de los jugadores que hablan durante los partidos y calientan al rival. De hecho, ha tenido cruces importantes, como por ejemplo, ante Gonzalo Montiel en un partido ante Nottingham Forest.

Ahora, le tocó el turno en esta final ante Fluminense. Con Felipe Melo, tuvo algunos entredichos y tuvo que ser calmado por el árbitro Szymon Marciniak. Con Martinelli, hubo hasta algunos pechazos, que no pasaron a mayores y también tuvo un cruce con el lateral Samuel Xavier.

Luego del partido, al ex Aston Villa no le perdonaron esos cruces y, por eso, cuando se la agarró con Martinelli, apareció Felipe Melo. No pasó a mayores, pero el inglés se la libró, mientras algunos de sus compañeros siguieron separando a los del ‘Flu’.

Felipe Melo, el hombre de los mil escándalos

La fama de Felipe Melo y los escándalos es bien conocida por todos en Sudamérica. En el último tiempo, siempre coqueteó con el peligro y hasta con las burlas a otros equipos, como por ejemplo, River Plate. En el partido que jugaron en Brasil por Copa Libertadores, tras la goleada por 5-1, lo festejó emulando a una gallina. Luego sería burlado cuando el ‘Millonario’ ganó 2-0 en Buenos Aires.

Pero sus antecedentes con cada vez más polémicos. Muchos recuerdan la pelea que tuvo y las trompadas que le dio a Matías Mier en la Copa Libertadores 2017 cuando jugaba para Palmeiras ante Peñarol. Fue un escándalo de grandes dimensiones y que derivó en multas y sanciones.

En alguna oportunidad, en una entrevista para Sky Sports, reveló que, de no haber sido jugador de fútbol, “hubiera sido asesino“. De los futbolistas más controvertidos y polémicos de la actualidad, pero un ganador por las tres Copas Libertadores que tiene en su vitrina. Sin embargo, el Mundial de Clubes le sigue siendo esquivo.