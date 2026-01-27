Es tendencia:
Gary Lineker animó al Arsenal a fichar a Julián Álvarez: “Puede afrontar los grandes retos”

El goleador del Mundial de 1986 aseguró que el argentino es un delantero que merece el esfuerzo económico de los Gunners.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero es objeto de rumores sobre una posible salida de Atlético de Madrid.
© Europa Press via Getty ImagesEl delantero es objeto de rumores sobre una posible salida de Atlético de Madrid.

Gary Lineker se hizo eco de los rumores sobre un posible descontento de Julián Álvarez en Atlético de Madrid y aunque dijo desconfiar de esas versiones animó al Arsenal a lanzarse por el fichaje de un delantero que considera podría solucionar algunos de los problemas que ha mostrado tener el equipo de Mikel Arteta en el ataque.

Si bien los Gunners continúan liderando la Premier League, no han podido ganar en sus últimas tres presentaciones y en dos de ellas, los empates ante Liverpool y Nottingham, se han quedado sin convertir. El ex delantero, goleador del Mundial de 1986 con la Selección de Inglaterra, aseguró que con un atacante de la talla del argentino ese problema se resolvería y coronar sería un trámite.

“Probablemente sea basura de las redes sociales, pero vi que estaban vinculando al Arsenal con Julián Álvarez, que no parece estar contento en Atlético de Madrid. Ese es el tipo de jugador que sabes que puede afrontar los grandes retos. ¡Es un campeón del mundo, por Dios! Alguien así en Arsenal pondría fin al juego. Necesitan que los delanteros comiencen a marcar”, dijo Lineker en Rest is Football.

Para el exdelantero, que desde hace años se desempeñe como analista deportivo con gran reconocimiento, ni Viktor Gyokeres, ni Gabriel Jesus, ni Kai Havertz están consiguiendo tener el peso ofensivo que necesitan los Gunners en el tramo final de la temporada, lo que ha dejado al equipo prácticamente limitado a su virtuoso trabajo en la pelota parada para anotar. Y entiende que el delantero de Atlético de Madrid, que tampoco está firmando su mejor temporada goleadora, podría ser la solución en ese sentido.

Ya son 10 los partidos consecutivos sin gol para Julián Álvarez en LaLiga. (Getty).

Ya son 10 los partidos consecutivos sin gol para Julián Álvarez en LaLiga. (Getty).

Fue desde ESPN UK que se avanzó el supuesto interés de Arsenal por fichar a Julián Álvarez para la temporada 2026/2027, haciendo hincapié en los vínculos que mantiene su director deportivo Andrea Berta con el club Colchonero en el que trabajó durante doce años.

El presidente del Atlético dijo tener diálogo constante con Julián

Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

ver también

Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

Más allá de una sequía goleadora sin precedentes para él en Europa, Julián Álvarez cuenta con el apoyo de Diego Simeone, que ha salido a defenderlo de la crítica en reiteradas conferencias de prensa, y también del presidente Enrique Cerezo, quien dijo mantenerse en constante comunicación con el jugador.

Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa. Pero él está luchando todos los días. El otro día ha metido un partidazo increíble. Hablo con él todos los días antes de los partidos. Es un chico fenomenal. Ya meterá un gol. Queda mucha temporada y partidos importantes”, dijo.

Data clave

  • Gary Lineker vinculó a Julián Álvarez con el Arsenal para reforzar su ataque.
  • El Arsenal suma tres partidos sin ganar y dos encuentros consecutivos sin marcar goles.
  • ESPN UK informó un posible fichaje de Álvarez para la temporada 2026/2027.
