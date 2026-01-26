Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

Ya son 10 partidos consecutivos por LaLiga que Julián Alvarez no convierte en el Atlético de Madrid. Su último tanto fue por la Champions League, contra el PSV, el pasado 9 de diciembre. Es decir, va aproximadamente 45 días sin anotar (además, en el medio también jugó la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid y los Octavos de Final de la Copa del Rey con Deportivo La Coruña), algo que llama muchísimo la atención de uno de los delanteros de mayor renombre del planeta.

Y como la seguidilla sigue sin cortarse, las preguntas a Diego Simeone sobre esta cuestión son recurrentes. La última vez que se las hicieron fue en el post del encuentro en el que el Colchonero venció al Mallorca 3 a 0 (goles de Alexander Sorloth, David López en contra y Thiago Almada) en el Estadio Metropolitano por la jornada 21.

”Si queremos llegar a algún lugar importante en la temporada, lo necesitamos al cien por cien”, lanzó el Cholo, que ya no puede ocultar que precisa que el atacante de la Selección Argentina vuelva a marcar, sobre todo ahora que se vienen las etapas de definición tanto en LaLiga, como en la Copa del Rey (se medirá al Real Betis en los Cuartos de Final) y en la UEFA Champions League (busca meterse en los Octavos de Final).

No obstante, trató de bajarle el tono a esta enemistad de Julián Alvarez con el arco rival, remarcando, en conferencia de prensa, que son situaciones por las que todos los jugadores con características ofensivas transitan alguna vez: “Todos los futbolistas pasan por este tipo de rachas. Quizá de acá para adelante empiece a marcar goles todos los partidos y termine con una cantidad enorme. Siempre hay que tener la tranquilidad de saber que es un futbolista diferencial”.

Los números de Julián Alvarez en la temporada 2025/2026 con el Atlético de Madrid

Julián Alvarez sumó este domingo 25 de enero vs. Mallorca un nuevo partido sin convertir. Por lo que se mantiene en 11 goles y 5 asistencias en 29 partidos con el Atlético de Madrid entre todas las competencias en lo que va de la temporada 2025/2026.

Atlético de Madrid se juega su pase a los Octavos de Final vs. Bodo/Glimt

El Atlético de Madrid busca clasificar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League de manera directa, con su partido frente al Bodo/Glimt este miercoles 28 de enero a las 21:00 horas CET en el Estadio Metropolitano. Pero no lo tendrá fácil, porque además precisa de otros resultados para meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Fase de Liga (Arsenal y Bayern Munich, primero y segundo, respectivamente, ya están clasificados).

El elenco del Cholo, luego de empatar 1 a 1 con el Galatasaray, quedó decimosegundo con 13 unidades, misma cantidad que París Saint-Germain, Newcastle, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City y Atalanta. Todos se ubican entre el sexto y decimotercer escalón.