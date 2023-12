El Manchester City debuta en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds de Japón y para el mismo, Josep Guardiola ya confirmó a su once inicial en el que no dispuso de su equipo ideal, sino que guardó ciertas figuras de peso como Julián Álvarez, Josko Gvardiol y Ruben Dias. Además, Erling Haaland no pudo decir presente debido a la lesión que atraviesa desde antes del encuentro ante Luton Town por Premier League.

De hecho, instantes previos al inicio del partido entre Red Diamonds y el City, desde el club inglés que accedió al Mundial de Clubes por haber ganado la última edición de la UEFA Champions League notificaron que tanto Haaland como otros dos futbolistas que son figuras del conjunto ciudadano fueron desafectados para las semifinales y la potencial final ante Fluminense debido a que se encuentran lesionados.

En concreto, tanto Kevin De Bruyne como Jeremy Doku corrieron la misma suerte que Erling Haaland y no estarán presentes en la nómina del Manchester City para el desarrollo del Mundial de Clubes. Si bien se sabía que su participación era casi imposible -sobre todo en el caso de KDB-, que ahora hayan sido desafectados lo confirma de manera total. En sus respectivos lugares, ingresaron en la lista de buena fe los juveniles Max Alleyne, Micah Hamilton y Mahamadou Susoho.

A pesar de no arrancar como titular en el encuentro ante Urawa Red Diamonds, la ausencia confirmada de Haaland, De Bruyne y Doku hacen que Julián Álvarez sea sí o sí inicialista en la final o el tercer puesto del Mundial de Clubes debido a que el argentino puede ocupar cualquiera de estos puestos en ofensiva en el Manchester City: reemplazando a Haaland como 9, a Doku como extremo o incluso a KDB como enganche/mediapunta. Así y todo, no dejan de ser serias bajas para el City en el último título que el conjunto de Pep Guardiola puede conseguir en el 2023.

¿A quién puede enfrentar el Manchester City en la próxima ronda?

En caso que gane las semifinales ante Urawa, el rival en la final será Fluminense, aunque si llega a darse el batacazo en contra y caigan ante los japoneses, el rival del tercer puesto será Al-Ahly de Egipto.

¿Qué lesión tiene Haaland?

El pasado 10 de diciembre, en la previa del partido contra el Luton Town por la Premier League, Erling Haaland no fue tenido en cuenta en el Manchester City por una lesión, la cual luego de aquel encuentro soltó: “Tiene una reacción de estrés óseo en su pie y después del último partido lo sintió. No puede jugar. No sé cuánto tiempo estará fuera. Semana tras semana, día tras día, veremos qué pasa”.