Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera de Europa, cada uno en un continente diferente, parecía que las posibilidades de ver un último cruce oficial entre ambos se habían diseminado. No obstante, las últimas decisiones del Consejo de la FIFA abrieron una nueva puerta para ver lo que podría ser el The Last Dance del fútbol contemporáneo.

Es que la entidad definió cómo será el procedimiento de clasificación a la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 (la primera con 32 equipos), más allá de los 20 cupos que ya tenía concertados con los vencedores más recientes de las competencias continentales (por ejemplo, de la Champions League y de la Copa Libertadores serán los últimos cuatro).

En el caso del Inter Miami de Lionel Messi ya sabe que tiene dos vías por las que puede llegar a participar del certamen en el que, junto a Seattle Sounder (el otro equipo estadounidense que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar al ganar la Concachampions del 2022), sería anfitrión. Por un lado, ser campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 y, por el otro, ser el que más puntos haya acumulado entre 2021 y 2024 en la Copa MLS.

Mientras que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo podrá acceder a la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, directamente, si se consagra en la Champions League de la AFC. De no llegar a ser campeón, la otra posibilidad que se le presentó y que confirmó FIFA este domingo 17 de diciembre, es la de colocarse como el equipo con mejor puntuación de las últimas cuatro ediciones de la Champions asiática (2021 – 2024).

De ese modo, si ambos lo logran, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían verse las caras en el campeonato global. Ya sea en una fase de grupos (habrá ocho zonas) o en algunas de las instancias de eliminación directa. De suceder, jugarían nuevamente un partido oficial luego del Barcelona 0 Juventus 3 por Champions League de 8 de diciembre del 2020.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán las caras en la Riyadh Season Cup 2024

El Inter Miami de Lionel Messi confirmó en sus redes sociales que participará de la Riyadh Season Cup 2024. Primero se medirá al Al Hilal el 29 de enero (Neymar no estará, dado que sigue afrontando una larga recuperación de la lesión de su rodilla) y al Al Nassr de Cristiano Ronaldo el primero de febrero.

Por cierto, el 19 de enero del 2023 también se enfrentaron, pero en aquel momento, fue entre el Riyadh Season Team (combinado entre Al Nassr y Al Hilal) y el París Saint-Germain (ganó el conjunto francés 5 a 4).

¿Cómo está el historial de partidos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron en un total de 37 partidos entre amistosos y oficiales. El balance da a favor del argentino con 17 victorias y 23 goles sobre 11 triunfos y también 23 goles de CR7.