Nadie puede discutir que Cristiano Ronaldo es una de las máximas leyendas históricas del Manchester United, y que su legado durará por siempre en Old Trafford. Sin embargo, con el paso de los años, nuevos jugadores aparecen en los Red Devils y van borrando algunos de sus récords de los libros del club.

Una de las figuras más prometedoras que apareció en este último tiempo por Manchester es Rasmus Hojlund, el delantero danés de 20 años que llegó como “contraparte de Haaland”.

Y si bien tuvo dificultades para convertir goles en sus primeros 15 partidos de Premier League, lleva ya tres consecutivos con goles, y un par con asistencias. Justamente, el hecho de que haya convertido y asistido en partidos consecutivos es lo que lo lleva elevar la vara que había puesto Cristiano.

Rasmus convirtió y asistió para el Manchester United en el triunfo por 4 a 3 ante Wolverhampthon, y ya había hecho lo propio en el encuentro ante Tottenham. A partir de ello, se convirtió (con 20 años y 362 días) en el jugador más joven en conseguir convertir y asistir con el Manchester United en partidos consecutivos.

El récord previo lo mantenía Cristiano Ronaldo, que lo había conseguido con apenas 21 años, al convertir y asistir en partidos consecutivos ante Watford y Tottenham, en el 2007. Este récord se mantuvo durante 17 años, demostrando la importancia y dificultad de lo conseguido por Cristiano y ahora también por Hojlund.

Hojlund, un comienzo difícil pero poco a poco comienza a esperanzar

Como mencionamos, Hojlund tuvo un duro inicio en el Manchester United. Tras fichar por 85 millones de euros desde Atalanta, el delantero inició su campaña con los Red Devils lesionado, y cuando regresó sus goles fueron por Champions League.

Convirtió cinco tantos en la competición europea, pero no valieron de nada, ya que el United terminó último de su grupo y fuera del torneo, sin chances siquiera de entrar a Europa League.

Para su primera conquista en la presente campaña de la Premier League hubo que esperar 15 partidos, hasta que le marcó al Aston Villa. Ahora lleva ya tres encuentros consecutivos con goles, tras anotarle al Newport County por FA Cup y sus tantos ante Tottenham y Wolves.

Manchester United, sustentado en sus jóvenes promesas

Los Red Devils se encuentran en proceso de transición, convirtiendo un plantel de mucha jerarquía en uno liderado por un grupo de jóvenes hambrientos de gloria. La presencia del propio Hojlund, y futbolistas como Antony o Garnacho en la delantera, son una clara muestra de ello.

En el centro del campo, el joven Kobbie Mainoo empieza a ganarse su lugar junto a Bruno Fernandes, y su gol in extremis ante Wolves fue una muestra de la templanza que tiene a pesar de su corta edad, sumado a su calidad con la pelota en los pies.

Erik ten Hag tendrá, no obstante, que potenciar a todos estos jóvenes para conseguir resultados rápidos. El Manchester United no suele ser un club paciente, y el noveno puesto en la Premier League no es un lugar al que sus fanáticos estén acostumbrados, ni a partir del cual se pueden cumplir las expectativas puestas al inicio de la campaña.