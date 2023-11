Mauro Icardi volvió a convertir este sábado, en el partido entre su Galatasaray y Alanyaspor por la Súper Liga de Turquía que se disputó solo unas horas después que su agente y abogado Elio Letterio Pino le confirmara al portal Fanatik de dicho país que existieron ya conversaciones con representantes de Real Madrid, club que mostró interés en su fichaje causando sorpresa en toda Europa.

“Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”, señaló en referencia al futuro del delantero argentino que con el de hoy llegó a los 16 goles con Galatasaray en la temporada.

Icardi fue el encargado de abrir el marcador este sábado en la goleada 4-0 sobre Alanyaspor, por la decimotercera fecha de la Súper Liga, después de recibir un gran centro de Dris Mertens que conectó en el área chica, de primera y anticipando a los dos centrales con su movimiento, para hacer explotar el Estadio Rams Global de Estambul.

El propio Mertens marcaría luego un doblete y Wilfred Zaha se encargó de poner el 4-0 definitivo, con asistencia del propio Icardi, para que Galatasaray se reponga de una racha de dos derrotas consecutivas y logre mantener la cima de las posiciones.

Si las negociaciones con Real Madrid avanzan de manera favorable, podrían estar siendo los últimos partidos del goleador argentino con el club turco, algo que el propio Pino dijo se encargará de resolver en las próximas horas. “Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray – Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, expresó el agente.

¿Cuál es la postura de Galatasaray?

Siempre según el portal Fanatik, en Galatasaray no adoptaran ninguna postura hasta recibir una oferta formal del Real Madrid, algo que aseguran no ha sucedido hasta el momento. Con el objetivo de comenzar a ganar títulos también a nivel europeo, consideran a Icardi una pieza clave para conseguirlo y no pondrán fácil un intento de salida.

¿Cuántos goles lleva convertidos Icardi con Galatasaray?

Con el de hoy, Mauro Icardi llegó a los 39 goles defendiendo la camiseta de Galatasaray, en menos de dos temporadas. Fueron 23, además de 8 asistencias, los que aportó en los 26 partidos que disputó la pasada temporada y ya son 16, sumados a 5 asistencias, los que contabiliza en 21 partidos del presente curso.