Joao Félix, duro contra Simeone: "No me adapté a sus ideas"

A mediados del año 2019, Atlético de Madrid supo invertir la escalofriante suma de nada más ni nada menos que 126 millones de euros para hacerse con los servicios de Joao Félix, por entonces uno de los futbolistas más prometedores del mundo entero.

Sin embargo, lo cierto es que el volante ofensivo portugués no pudo repetir lo hecho en Benfica, eso que había cautivado al mundo entero y también a Diego Simeone, director técnico de la entidad Colchonera. Pero hubo varios atenuantes para este desenlace.

Sucede que el nacido en la ciudad de Viseu no se vio beneficiado por el planteo un tanto conservador que caracteriza a Simeone. Sin ir más lejos, el destacado director técnico argentino terminó relegando a Joao Félix a un rol de recambio dentro del plantel.

Esto no hizo más que generar un fuerte fastidio en el futbolista, que no pudo aprovechar sus escasas oportunidades y terminó marchándose en el último mercado de pases para recalar en otra escuadra de La Liga de España como Barcelona, después de haber tenido un paso corto por Chelsea.

Ahora, mientras parece haberse reencontrado con su mejor versión en la entidad Blaugrana donde acumula tres anotaciones y una asistencia en solamente tres partidos oficiales, Joao Félix brindó declaraciones y en las mismas cargó contra Simeone y contra Atlético de Madrid.

“El fútbol es así, quien está mal tiene que cambiar de sitio. Lo he hacho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí. No me adapté a las ideas del club y del entrenador”, disparó Joao Félix en diálogo con ‘Mundo Deportivo’.

“Renuncié a una cantidad significativa de dinero para jugar en Barcelona. Como he dicho siempre, creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer el esfuerzo de volver a tener alegría jugando”, completó el portugués de 23 años de edad.

+ Los números de Joao Félix en Atlético de Madrid

En el equipo Colchonero, Joao Félix se despachó con 34 anotaciones y 16 asistencias en 131 partidos oficiales.

+ ¿Cómo llegó Joao Félix a Barcelona?

Joao Félix recaló por intermedio de una cesión a préstamo que se extiende hasta junio de 2024.