Lionel Messi confirmó que su intención de jugar en Newell’s no fue simplemente un rumor instalado por quienes tienen el deseo de verlo alguna vez en el fútbol argentino antes de poner fin a su carrera, sino una idea que desde hace tiempo le da vueltas en su cabeza y que más de una vez conversó con Ángel Di María, quien ya ha manifestado sus mismas intenciones pero en la vereda de enfrente, con Rosario Central.

“Siempre estuvo la idea. Voy a hablar por mí y no por Fide. En lo personal, siempre estuvo la idea esa, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino y poder jugar en Newell’s, que es el equipo al que iba a la cancha cuando era chiquito”, reconoció en la entrevista exclusiva que concedió a OLGA desde Miami.

En relación a Di María, también hizo referencia al partido que compartieron en El Coloso durante la despedida de Maxi Rodríguez, en el que, incluso siendo un reconocido hincha de Rosario Central, Angelito se llevó la ovación de una verdadera multitud de leprosos.

“Yo sabía que iba a ser así. En realidad lo pensaba”, aseguró Messi. Y ante la insistencia de Migue Granados por saber si jugarían alguna vez en el fútbol argentino, respondió: “Fideo no sé. Y lo mío es como te digo”.

Messi aseguró que no piensa en el retiro

Ante el interés de Migue Granados por saber que le gustaría hacer una vez que deje de ser futbolista profesional, el capitán de la Selección Argentina dejó claro que de momento no está pensando en el retiro.

“Nunca lo pensé, ni tampoco quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa y venirme acá. Pero no quiero pensar en el siguiente paso sino en disfrutar todo lo que pueda, porque a mí lo que me gusta es jugar”, explicó.

“Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto y si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de ser algo que disfruto hacer. Qué voy a hacer después no sé. Me gusta obviamente todo lo que sea relacionado al fútbol, estar con chicos y enseñar. También director deportivo. Pero la verdad no sé qué voy a hacer después”, agregó.

¿Cómo vive Messi en Miami?

A lo largo de su entrevista exclusiva con Migue Granados para OLGA, Messi reveló detalles de su vida en Miami y su momento de máxima plenitud personal. “Hay gente que se me sigue hace mucho y se me nota que estoy contento dentro de la cancha. Era la idea venir para descomprimir un poco y disfrutar del fútbol”, dijo.

Furor por la entrevista de Messi en OLGA

La entrevista que Lionel Messi concedió al canal OLGA desde su casa en Miami, con Migue Granados como host, se estrenó en la mañana de este jueves y fue vista por más de 300 mil personas en vivo y en directo solo en Youtube.