“No, no es verdad. No, no y no”, José Mourinho fue absoluta y totalmente categórico al ser confrontado directamente sobre los rumores que comenzaron a circular en los últimos días. En ellos se afirmaba que el entrenador portugués quería tener una nueva oportunidad como entrenador del Manchester United.

“Su ambición es regresar al United”, había afirmado el periodista Michael Keegan en el podcast It’s All Kicking Off! un par de semanas atrás. Keegan se animó incluso a asegurar que Mourinho “siente que tiene asuntos pendientes y que tras como terminó todo, su misión es regresar.”

Regresando a Mourinho, The Special One se sentó a hablar con Rio Ferdinand, histórico defensor del Manchester United, en su podcast VIBE with FIVE y recordó su etapa en los Red Devils. “Disfrute mucho mi etapa allí, me sentí muy orgulloso de esa oportunidad”, reconoció Mou.

“Me sentí aún más orgulloso cuando regresé años después como comentarista para Sky. La reacción de la afición me conmovió. Siempre sentí una unión en mi tiempo allí, pero esa reacción fue sorprendente”, admitió el portugués.

Las dificultades que lo llevaron a abandonar el United

Mourinho tuvo, indudablemente, la mejor campaña de un entrenador en el Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013. Fueron tres títulos (Europa League, Carabao Cup y Community Shield), pero nunca terminó de ganarse a la prensa. “Si bien me enorgullece haber estado aquí, no fue fácil. No creo que la prensa me haya ayudado”, aseguró.

Y por si su disputa con los medios ingleses no hubiera sido suficiente, hay que sumarle los constantes encontronazos con la dirigencia de los Glazers. “Para un entrenador el no tener comunicación directa con los dueños y no tener una estructura que comparta los mismos principios y las mismas ideas, no es fácil. Tuvo consecuencias en varios niveles, pero hice lo mejor que pude”, explicó.

“La posición era híbrida porque en los años previos todo era muy claro con la dirigencia, Sir Alex [Ferguson] y David Gill. Eso estaba cambiando y la estructura no era fluida”, agregó Mourinho sobre cómo eran las internas del United en su época allí.

“Amo el club, amo a los fanáticos y espero que todo vaya bien. Estoy esperando que el Manchester United se transforme nuevamente en el Manchester United del cual me enamoré”, culminó.

José Mourinho reconoció haber rechazado grandes oportunidades

The Special One es reconocido por su laureado y destacado trabajo como entrenador en clubes de toda Europa. El éxito lo siguió a donde fuera que él decidiera ir, ya sea Portugal, Inglaterra, España o Italia.

Sin embargo, a nivel de selecciones no tiene experiencia, pero no por falta de oportunidades. En la charla con Ferdinand Mou le dijo en la cara: “Pude haber sido tu entrenador en el equipo nacional”, admitiendo haber rechazado una oferta de la Selección Inglesa. También reconoció que Portugal le ofreció la oportunidad de dirigir a la selección mayor, pero que también declinó la oferta.

El futuro de Mou es incierto, pero si algo es seguro es que cuando vuelva a dirigir y de a conocer su próximo destino, los ojos del mundo fútbol estarán posados nuevamente en él.