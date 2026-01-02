Kolo Muani explicó por qué rechazó jugar en Atlético de Madrid con Julián Álvarez: “En mi círculo no encajaba”

Randal Kolo Muani estuvo en los planes de Atlético de Madrid durante mediados de junio del 2024 y pudo haber sido compañero de ataque de Julián Álvarez, uno de los varios fichajes que convirtió al equipo que conduce Diego Simeone en el Rey del Mercado de aquel entonces según la prensa española.

Sin embargo, el propio delantero francés, protagonista de la final del último Mundial disputado en Qatar, se negó a la posibilidad de compartir equipo con quien fue su rival con la Selección Argentina en aquella definición.

“¿El Atlético de Madrid? No lo escuché. No llegó a mis oídos. En mi círculo no encajaba. Soñaba con jugar en el PSG”, expresó Kolo Muani en una entrevista concedida a Telefoot. Cabe destacar que en ese momento, el conjunto parisino y los colchoneros se pelearon por el delantero mano a mano, y su decisión fue determinante para desembarcar en las filas del equipo de Luis Enrique.

Además, en aquel entonces, explicó: “Acabo de llegar, aún no me he probado. Depende de mí seguir trabajando, responder cuando el entrenador me llame como lo hago en la selección francesa. Creo que todo estará bien”. Finalmente, su paso se trasladó a dos cesiones consecutivas, a Juventus y la actual en Tottenham.

El delantero que hizo su estreno absoluto con Francia solo unos meses antes de disputar el Mundial de Qatar, en el que sufrió la icónica atajada de Emiliano Martínez que le negó a los galos su segundo título consecutivo, llegó a París para la pasada temporada procedente de Eintracht Frankfurt y desea que el corriente curso sea el de la consolidación en un equipo en el que dijo siempre haber soñado jugar.

Randal Kolo Muani reconoció que ”odia” al Dibu Martínez

En una conversación que mantuvo en 2023 con bEIN Sports, Randal Kolo Muani dijo que se siente perturbado por la escena en cuestión: “Estoy un poco cansado de hablar de la jugada. Es algo que no podré olvidar. Ya es tarde, no puedo hacer nada, pero quiero seguir adelante con mi carrera porque es parte de mi trabajo”.

Y en referencia con Emiliano Martínez, el delantero francés, sin reparos, admitió: “No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. No voy a mentir, lo odio. Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero ahora ya es tarde”.

El delantero que terminó llegando a Atlético de Madrid

Ante dicha negativa de parte de Randal Kolo Muani a mediados del 2024, Atlético de Madrid confió en Alexander Sorloth como el socio para Julián Álvarez en la ofensiva colchonera. Luego de su primera temporada positiva frente al gol, el noruego tuvo una merma en su rendimiento y dejó de ser inamovible para Simeone.

Hoy alterna titularidades y suplencias, aunque lleva un total de 79 partidos disputados en los que anotó 29 goles y dio tres asistencias. De momento, al igual que Julián, no levantó títulos.

