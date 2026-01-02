Es tendencia:
Llegó al Atlético de Madrid para potenciar a Julián Álvarez, desilusionó a Simeone y cuatro meses después negocian su salida

El delantero había sido pedido expreso del DT para reforzar el ataque. No colmó las expectativas y ahora intentarán recuperar lo invertido.

Por Juan Ignacio Portiglia

El italiano llegó al Atlético a fines de agosto y ya negocian su salida a préstamo.

La gran inversión que hizo Atlético de Madrid en el mercado de verano europeo no llevó en todos los casos a los resultados esperados por Diego Simeone en la búsqueda de jerarquizar y potenciar una plantilla que se había quedado corta en el cumplimiento de los objetivos que se había trazado para la pasada temporada.

Una apuesta que sin dudas fracasó fue la que se hizo por Giacomo Raspadori para que se convirtiera en compañero de ataque de Julián Álvarez y ofrecerle así una alternativa de mayor movilidad que Alexander Sorloth, delantero mucho más de referencia. Pero el italiano, que se sumó a finales de agosto, no logró aprovechar las oportunidades que le concedió el Cholo y poco a poco fue perdiendo terreno en el equipo.

Cumplida la primera mitad de la temporada, el delantero que llegó desde Napoli participó de 14 partidos oficiales entre todas las competiciones, pero fue titular nada más que en cuatro. Su aporte de dos goles y tres asistencias se quedó muy por debajo de las expectativas y es por eso que a cuatro meses de su arribo en Atlético de Madrid están negociando su salida a préstamo rumbo a Roma.

Ambos clubes ya tienen apalabrado el acuerdo para que Raspadori sea cedido con opción de compra al equipo en el que militan Paulo Dybala y Matías Soulé, ambos titulares habituales en la alineación del entrenador Gian Piero Gasperini.

Raspadori no llegó a acumular 400 minutos de juego en la primera mitad de la temporada (Getty).

Cabe recordar que Atlético de Madrid desembolsó 22 millones de euros para el fichaje del italiano y en función de esa inversión todos en el club esperaban que tuviese un aporte muy superior a los poco menos de 400 minutos de juego que le concedió Simeone, uno de los primeros en desilusionarse con su escaso aporte.

Las condiciones que planteó Atlético de Madrid por Raspadori

Aunque en Atlético de Madrid no tienen ningún reparo a la hora de desprenderse de Giacomo Raspadori a poco más de cuatro meses de su arribo, han dejado claras sus condiciones tanto a Roma como a cualquier otro equipo interesado en reforzarse con él para la segunda mitad de la temporada.

La exigencia del equipo Colchonero es la aceptación de un cargo de dos millones de euros por la cesión que luego podrán ser deducidos del monto de una opción de compra no obligatoria que se fijó en 19 millones.

Data clave

  • Giacomo Raspadori dejaría el Atlético de Madrid tras sumar solo 2 goles en 14 partidos.
  • Negocian un préstamo a la Roma con un cargo de 2 millones de euros.
  • Se fijó una opción de compra no obligatoria de 19 millones de euros por el pase.
