La agente de Haaland, Rafaela Pimenta, no descarta contacto con el Real Madrid

El Real Madrid es considerado como uno de los clubes más grandes del mundo -si no el más-, por lo que es una tentación constante para los mejores futbolistas, aunque desde la salida de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, se encuentra sin un verdadero referente goleador. Florentino Pérez, su Presidente, lleva años tras Kylian Mbappé, pero puede que el objetivo sea otro en el próximo mercado.

Y ese otro es ni más ni menos que Erling Haaland, quien viene de quedar segundo en las votaciones del Ballon D’Or, y que hubiera sido el claro ganador si Lionel Messi no lideraba a la Selección Argentina a ganar la Copa del Mundo en Qatar. Pero regresando al noruego, la propia agente del jugador dejó entrever que ha habido interés por parte del club Merengue.

O al menos no lo descartó, ya que en una conversación con el medio italiano Corriere dello Sport, Rafaela Pimenta prefirió dar una respuesta esquiva a la pregunta del interés de Los Blancos por su cliente: “¿Interés del Real Madrid? Tendrás que hacerle esa pregunta al Real Madrid, no a mi”, respondió.

Esto se suma a los rumores que llegan desde Inglaterra de que el delantero no esta interesado en realizar una actualización y extensión de su contrato con el Manchester City. No obstante, su presente vínculo con los Citizens se extiende hasta junio del 2027, por lo que no hay mayor apuro para hacerlo.

Los números de Haaland que despiertan el interés del Real Madrid

Erling Haaland puede haber sido descubierto por las mayorías desde su llegada al Manchester City, en Junio del 2022, pero lo cierto es que ya era un prolífico delantero, que destacó en el Mundial sub 17 del 2019. En aquel campeonato, el noruego anotó 9 goles para la victoria por 12 a 0 de su selección ante Honduras.

Desde allí su carrera ha ido en ascenso, pasó del Molde noruego al RB Salzburg de Austria y un año más tarde, al Borussia Dortmund. Tras dos años y medio con el club alemán, pasó al Manchester City, donde volvió a hacer historia.

Con apenas 23 años, Haaland no tardó nada en adaptarse al Manchester City, convirtiendo 36 goles en su primera campaña de Premier League, donde rompió el récord histórico de goles en una temporada y ganó, obviamente, la bota de oro.

Además, lleva 69 goles y 13 asistencias en 71 partidos con la camiseta de los Citizens, aunque parece que llevara una vida con el equipo. En la pasada gala del Balón de Oro finalizó segundo, por detrás de Lionel Messi. ” [Erling] Mereció ganar el Ballon D’Or, espero que lo gane algún día, pero estoy segura de que prefiere ganar la Champions League con su equipo [a un premio individual]”, destacó Pimenta sobre su cliente.

Lo que tendrían que pagar por él

De acuerdo a Transfermarkt, Erling Haaland cuenta con un valor de mercado de 180 millones de euros. No obstante, su cláusula de salida del Manchester City esta por sobre los 200 millones y queda claro que no saldrá por menos de ello.

El City incluso, como mencionamos, quiere renovar el vínculo con el delantero, y actualizar la cláusula, ya que se habla que el Madrid tendría disponible hasta 245 millones para gastar en una nueva estrella para el plantel.

Ya sea Mbappé, cuyo contrato acaba en Junio y podría llegar libre, pero con una gran prima de fichaje, o Haaland, por el cual habría que desembolsar prácticamente todo el capital del club, el Real Madrid irá por una estrella goleadora en junio para brillar la próxima temporada.