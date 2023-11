Erling Haaland dijo presente en el Real Madrid 3-0 sobre Sporting Braga anoche. Lo hizo por medio de su agente en un Santiago Bernabéu que vivió horas de locos en relación con el mercado de fichajes. Rafaela Pimienta, dentro del coliseo blanco mientras el 2024 se acerca. La casa blanca del fútbol busca fichajes de élite para una delantera que pese a los números, sigue extrañando de gran manera a Karim Benzema.

“Estuve aquí con Maxwell y Esteban Granero (ex Real Madrid), ya estuve aquí en el Real-City el año pasado…¿Charlas con Florentino Pérez sobre Erling Haaland? No, no, no, no…”, palabras de la agente de jugadores al Chiringuito de Jugones en los aledaños del Bernabéu. La heredera del imperio Mino Raiola y un nuevo acercamiento a una entidad a la que ha elogiado en incontables ocasiones.

Todo llega en una jornada movida por España. La Cadena SER aseguraba horas atrás que Real Madrid descartaba para el 2024 el fichaje de Kylian Mbappé. Incluso llegando gratis, los Merengues se negarían al traspaso del delantero del PSG por su edad (superior a la política de incorporaciones) e igualmente por los montos que pedirá para ser blanco. Se tiene pensando un gran movimiento en verano, pero esto no es un club estado y todo debe cuadrar para que un futbolista se sume a este proyecto de juventud y a largo plazo. ¿Quién toma el lugar de Benzema?

Horas más tarde aparece la agente de Haaland en el Bernabéu. Coincidencias o no fuera, todas las piezas encajaron para desatar una oleada de informaciones que hacen a más de uno recordar los elogios de Pimienta a Real Madrid en el pasado. Mientras tanto Erling sigue sumando goles en un Etihad donde los rumores de una cláusula de recisión que se activará para clubes por fuera de la Premier League en el 2024 crecen. ¿Los montos de esta? 200 millones de euros.

El impacto del noruego va más allá de la Premier. Desde su fichaje por Manchester City los Skyblues acumulan 17 partidos sin derrotas en Champions League. La última fue justamente ante Real Madrid en las semifinales de la edición 2021/2022. 12 victorias y 5 empates después, el equipo de Pep Guardiola lidera todos sus frentes mientras la agente de su estrella aparece por Concha Espina. Para poner aún más en contexto, recordemos elogios como estos en 2022: “El Madrid tiene esa magia que hace que sea el sueño de los futbolistas”.

Juni Calafat, también presente en Real Madrid vs. Braga

Desde Bolavip podemos confirmar igualmente la presencia del director de ojeadores de Real Madrid anoche. Todo esto a metros de Rafaela Pimienta en un Santiago Bernabéu donde hubo decenas de caras conocidas. El hombre que fichase a los Vinicius, Rodrygo y Endrick, en los aledaños de un estadio donde se viene un 2024 lleno de operaciones.

¿Cuándo termina el contrato de Haaland?

El noruego ostenta ahora mismo un contrato hasta el 2027 donde Manchester City ya busca renovaciones. Todo pasa según medios como The Athletic sacar esa cláusula que tanto se comenta por la capital española. Perder sus 67 goles y 12 asistencias de sus primeros 70 partidos en el Etihad vale más de 200 millones de euros para los Skyblues.