Real Madrid se prepara para enfrentar a Cádiz con una plaga de lesiones encima mientras se acerca un 2024 donde se vienen cambios de peso. No solo el futuro de Carlo Ancelotti se encuentra en el aire. El conjunto merengue ha sido más austero que nunca a lo largo de los últimos años con el objetivo de reducir costes para la nueva era. Este es el dinero que se tiene en caja para un próximo verano donde conseguir a los Kylian Mbappé o Erling Haaland no es un objetivo sino una necesidad. Habrá más nombres.

A 24 de noviembre los mejores reportes hablan de unos 128 millones de euros en la caja y listos para ser desembolsados. También se comenta una reducción en costes del primer equipo que llegaría hasta los 78 millones. Por último pero no menos importante, AS entrega datos de diversos créditos concedidos a la entidad que llegarían hasta los 265 millones de euros y que tienen como único objetivo el mercado de fichajes. Hay dinero de sobra, pero pocos nombres que convenzan a una Junta directiva que en el mes de enero y pese a las lesiones no apunta a reforzarse.

Real Madrid busca goles para 2024. La salida de Karim Benzema se adelantó un año en las predicciones del conjunto merengue y dicho hecho obliga a contar nuevamente con un galáctico de élite. Se vive ahora mismo un año de transición que no quita la mirada de ese objetivo por poder sumar los goles de Kylian Mbappé o Erling Haaland. Uno puede llegar gratis con una prima de fichaje multimillonaria, el otro por medio del pago de una cláusula de 200 millones de euros. Son dos operaciones difíciles y dónde saben por el Santiago Bernabéu que los jugadores serán los únicos que decidirán su destino. ¿Un favorito? Siempre lo ha sido el crack del PSG.

Pero ni mucho menos son los únicos que apuntan a reforzar una plantilla en la que el paso del tiempo castiga como a todas. La apuesta por fichajes jóvenes seguirá adelante y se centra en dos lugares puntuales a reforzar de cara a lo que viene. Alphonso Davies del Bayern Múnich, quien sigue sin renovar su contrato en el Allianz Arena, es el principal objetivo para un lateral izquierdo donde la figura de Ferland Mendy no termina de convencer a hinchas, directivos o trabajadores. Relevo, MARCA o AS hablan de una operación cercano a los 40 ‘kilos’.

Todo esto si el canadiense repetimos no prolongar su vínculo laboral con los Reyes de la Bundesliga. Se miran los precedentes de Toni Kroos y David Alaba para potenciar una demarcación sin un dueño tras la salida de Marcelo y vital en el equilibrio defensivo/ofensivo del club. Por último pero no menos importante, el regreso de Rafa Marín tras su sesión el Deportivo Alavés es prácticamente un hecho puertas adentro de Valdebebas. Defensor rocoso, lleno de personalidad y con 1.91 metros de apenas 21 años. Juventus y Red Bull le buscaron en un pasado no muy lejano. Pide paso de manera fuerte.

Icardi, solo un rumor en Real Madrid

Tuttosport abría la puerta a un fichaje invernal en una información que apenas tuvo recorrido puertas adentro del club. MARCA descarta la llegada de nuevos efectivos para un mes de enero donde ni siquiera los goles de Mauro Icardi convencen. No olvidemos que el jugador ha sido ofrecido en varias ocasiones al Real Madrid y que siempre su polémico en torno a frenado cualquier tipo de acercamiento. Muy difícil que llegue.

¿Quiénes se irían de Real Madrid?

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero hay nombres puntuales a tener en cuenta. Toni Kroos. Lucas Vázquez y Luka Modric terminan contrato. Hoy también puede haber novedades con un Mendy que en caso de llegar Davies apenas tendrá hueco. Kepa gusta y si se puede negociar con Chelsea, sobra un portero en una casa blanca donde 2024 llama a la puerta con varios cambios de peso.