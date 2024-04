Jürgen Klopp comunicó en febrero que los próximos seis meses serían los últimos al mando del Liverpool antes de tomarse un descanso del fútbol. Esto le ha dado a la directiva de los Reds tiempo de sobra para apuntar a su reemplazante, pero las opciones no paran de caerse.

Primero fue Xabi Alonso, quien reafirmó su continuidad al mando del Bayer Leverkusen, club en el cual se encuentra a punto de romper la hegemonía del Bayern Múnich y ganar la primera Bundesliga en su historia, y ahora Rúben Amorim afirmó que todo lo que se habló sobre su acuerdo con el club inglés es mentira.

A inicios de esta semana medios británicos reportaron que Amorim había cerrado de palabra un acuerdo por tres años con los Reds, pero esta tarde fue el propio portugués el encargado de desmentirlo. “Esta es la última vez que voy a hablar sobre mi futuro. No ha habido ninguna entrevista, mucho menos un acuerdo. Lo único que todos queremos es ser campeones con el Sporting y nada cambiará”, afirmó enfáticamente en conferencia de prensa.

“Soy el entrenador del Sporting. No ha habido entrevista con ningún club, ni ningún acuerdo con ningún club. Estoy enfocado, como siempre lo he estado, en defender a mi club“, continuó Amorim. Y decidió ponerle fin al tema comentando: “No tengo nada más para decir al respecto, no habrá entrevistas ni acuerdos con el entrenador del Sporting. Ese tema está completamente cerrado, ya sea para este club u otro”.

El foco de Alexis Mac Allister y todo Liverpool debe estar puesto en ganar la Premier

Las declaraciones de Amorim resonaron en todo Anfield en un momento clave, con el club luchando por ganar la Premier League tras tres títulos consecutivos del Manchester City y en Cuartos de Final de la Europa League. Lo último que necesitan en Liverpool es estresarse pensando en el entrenador para la próxima temporada.

Liverpool es uno de los líderes que tiene la Premier League, junto al Arsenal, en una batalla triple que tiene al Manchester City un punto por debajo. Restan siete fechas en el campeonato y cualquier desliz podría significar dejar pasar la oportunidad de conquistar el título.

Aún así, lo cierto es que si Amorim decide decirle que no a los Reds ya sería otra opción importante a descartar. Lo cual resulta especialmente complicado con Barcelona y Bayern Múnich también en el mercado y buscando reemplazantes para Xavi y Thomas Tuchel, respectivamente.

Jürgen Klopp no planea dirigir nuevamente

En las últimas horas el alemán reafirmó su decisión de dejar Liverpool. Sin embargo, no sólo eso, sino que reconoció sus intenciones de alejarse definitivamente del fútbol: “En este momento no planeo seguir mi carrera como entrenador. Pregúntame dentro de un año, pero por ahora no pienso nada”, reveló en conferencia de prensa.

Previo al partido contra Atalanta dejó en claro que estos dos meses restantes de temporada podrían ser los últimos de sus 23 años tras los banquillos. Aunque parece que lo que necesita es un poco de tiempo y recibir una nueva propuesta tentadora cuando logre recargar sus energías.