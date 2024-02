Exequiel Palacios es una de las grandes revelaciones de las cinco grandes ligas de Europa. Con Bayer Leverkusen, ha formado una buena dupla en el mediocampo con el suizo Granit Xhaka y se transformó en una pieza clave en el esquema del técnico Xabi Alonso. Pero, precisamente, por el interés que genera su propio entrenador en otros grandes del Viejo Continente, su futuro empieza a estar condicionado.

Todo lo bueno que hizo Xabi Alonso en Bayer Leverkusen genera un gran atractivo para otros equipos. Así como hizo con Exequiel Palacios y Granit Xhaka, también se han destacado otras figuras como Piero Hincapié, Florian Wirtz o Alejandro Grimaldo. Pero, lo más importante, es la forma de juego y el hecho de continuar invicto en esta temporada.

Ante esto, tal como informó el periodista Fabrizio Romano, Bayern Múnich y Liverpool están interesados en contratar a Xabi Alonso. No es sorpresa teniendo en cuenta el buen presente del español y el hecho de que conoce a ambos equipos por su pasado como futbolista en ambos.

Xabi Alonso, en la mira del Bayern Múnich y Liverpool para la próxima temporada

Tanto Bayern Múnich como Liverpool de Inglaterra están tras los pasos de Xabi Alonso, luego de confirmarse los fines de ciclos de sus respectivos entrenadores a final de temporada. Thomas Tuchel y Jürgen Klopp dejarán sus cargos y los clubes buscan aprovechar el buen momento del actual técnico del Leverkusen.

Los Bávaros anunciaron este miércoles 21 de febrero que Tuchel dejará de ser su director técnico a final de temporada. Luego de varias especulaciones sobre una posible salida de inmediato, decidieron ponerle fin con un anuncio oficial en donde técnico y equipos terminarán el contrato de común acuerdo.

Los Reds, por su parte, ya habían oficializado la salida de Klopp para el final de la presente campaña hace algunas semanas. Xabi Alonso apareció como una de las opciones principales para ser su reemplazante, aunque ahora con Bayern Múnich en el camino, todo se puede complicar.

¿Qué definirá Xabi Alonso respecto a su futuro?

En 2023 se lo vinculó como el sucesor de Carlo Ancelotti para tomar el mando de Real Madrid. Tras el anuncio reciente de la salida de Xavi Hernández, FC Barcelona lo consideró como posibilidad para ocupar su lugar y ahora se conoce el interés concreto de Bayern Múnich y Liverpool. Pese a todo esto, Xabi Alonso tiene los pies sobre la tierra y sólo piensa en Bayer Leverkusen.

“Yo estoy centrado en el Bayer Leverkusen. Estoy muy contento aquí, con mis jugadores en este momento. Estoy en un gran momento y disfrutando de mi trabajo aquí. Siento cada día y cada partido como un reto. En Leverkusen estoy viviendo un viaje precioso. El próximo, no lo sé. Ahora mismo no me importa lo que vaya a pasar en el futuro. Estoy pensando en donde estoy ahora mismo“, sentenció en una rueda de prensa hace algunos días en febrero.

Su contrato con Bayer Leverkusen termina recién en junio de 2026 y no piensa en una salida, por el momento. Su cabeza pasa por su propio club, hoy líder de la Bundesliga (ocho puntos por encima del Bayern), en semifinales de la DFB Pokal y en octavos de final de la UEFA Europa League.

¿Cómo influye una posible salida de Xabi Alonso de Bayer Leverkusen en el futuro de Exequiel Palacios?

Para jugadores como Exequiel Palacios, que se vieron potenciados por el trabajo de Xabi Alonso, una posible salida del técnico de Bayer Leverkusen condicionaría fuertemente su futuro. Y no es para menos.

El ex mediocampista de River Plate, hoy por hoy, es uno de los mejores en su posición en la Bundesliga y, pese a no ser un jugador de perfil alto, también entre los de las cinco grandes ligas de Europa. No sería sorpresa que pueda recibir ofertas interesantes en el próximo mercado de verano.

Pero, una salida de Xabi Alonso provocaría que sus intenciones sobre un posible cambio en su carrera crezcan por su cabeza. Respecto a esto, ya han trascendido algunos clubes de Inglaterra que estarían siguiéndolo para un posible fichaje. Sport Bild nombró a Manchester City, Aston Villa y Newcastle como posibles destinos. Según este medio, Leverkusen pediría al menos 60 millones de euros ante una eventual salida de su jugador. Y en las últimas horas, el citado medio sumó a Manchester United como club tras los pasos del tucumano.

En España también hay cierto interés por el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina. El diario Marca reveló que Real Madrid sigue la pista de Exequiel Palacios para la próxima temporada.

Palacios está ante la oportunidad de ganar un título importante con Bayer Leverkusen esta temporada y todo gracias el mérito de Xabi Alonso. Si el español decide continuar en el club alemán, el ex River podría reconsiderar la opción de salida, ya que podría seguir siendo una pieza importante en su mediocampo.