El Bayer Leverkusen es el equipo sensación de Europa después de sacarle 8 puntos al Bayern Múnich en la pelea por el título de la Bundesliga y ser el máximo candidato para levantar el título local a final de temporada. Piero Hincapié se ha ganado su lugar en el once y ahora puede establecer un récord histórico para Ecuador.

Piero Hincapié no es el primer ecuatoriano que juega en la Bundesliga, sin embargo, sí la tendencia se mantiene sí sería el primer tricolor en ser campeón del fútbol alemán, lo cual sería un récord histórico para el fútbol ecuatoriano. El central llegó a Alemania en 2021, tras una gran Copa América con Ecuador.

Bayer Leverkusen es puntero de la Bundesliga con 58 puntos y a falta de 13 jornadas les saca 8 puntos a su rival directo, Bayern Múnich. Los de Xabi Alonso están haciendo una gran campaña, puesto que, de 22 partidos disputados ha ganado 18 y empatado 4, no conoce lo que es una derrota en la Bundesliga.

Piero Hincapié finalmente se ha ganado un lugar en el once en una temporada que comenzó muy complicada por una lesión muscular. El tricolor había salido del once porque habían otros jugadores en mejor momento, sin embargo, con la Copa Africa volvió a tener una oportunidad y no la supo desaprovechar.

Asimismo, el Bayer Leverkusen también pasó a ser el máximo candidato a ganar esta Bundesliga, después de que vencieran 3×0 al Bayern Múnich hace dos jornadas en su encuentro. El Leverkusen nunca en su historia ha podido ganar este trofeo.

Los ecuatorianos que han jugado en la Bundesliga

Previo a Piero Hincapié otros jugadores ecuatorianos ya habían llegado a la Bundesliga. Los otros jugadores de la Selección de Ecuador que estuvieron en el campeonato de Alemania fueron: Félix Borja, Cristian Ramírez, Anderson Ordóñez, Carlos Gruezo, Johan Mina y ahora William Pacho. Nadie estos nombres ha levantado el título de campeón en Alemania.

Piero Hincapié también se metería en la historia del Bayer Leverkusen

Por otro lado, ganar el título de la Bundesliga también metería a esta camada de jugadores y a Xabi Alonso en la historia del Bayer Leverkusen, puesto que, sería el primer título de Bundesliga en su historia. El Leverkusen ya depende de sí mismo y de las próximas 13 jornadas será local en 6.

Los grandes de Europa que se han interesado en Piero Hincapié

Piero Hincapié ya ha llamado la atención de equipos como Liverpool, Napoli, Inter de Milán, entre otros, por lo cual, sí sale campeón en Alemania es posible que este interés aumente y el tricolor dé otro salto importante en su carrera. El central de la Selección de Ecuador tiene contrato con el equipo alemán hasta 2027.