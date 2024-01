Atlético de Madrid no le pierde la vista al mercado, sobre todo, pensando en los posibles refuerzos. Recientemente, anunció el fichaje de Arthur Vermeeren, una de las figuras del fútbol belga, para reforzar su mediocampo. Ahora, su próximo objetivo estaría en la defensa donde buscarían un viejo anhelo que tuvo Boca Juniors hace algunos mercados.

Es que con la salida ya confirmada de Çağlar Söyüncü al Fenerbahçe en calidad de cedido hasta final de temporada, la directiva del Atleti quiere reforzar el lugar con un jugador “barato, que acabe contrato en junio y pueda salir cedido lo que resta de la temporada“, según reveló el diario Marca.

Uno de los nombres que está sobre la mesa, de acuerdo a lo apuntado por el citado medio, es el argentino José Luis Palomino. Actualmente, jugador de Atalanta, estuvo en la mira de Boca, en varios mercados. Hasta el último mercado de mitad de 2023, sonó para reforzar la zaga.

También en 2019 sonó para el Xeneize y hasta confesó que estuvo cerca de ir al club. “Estuve muy cerca de Boca. No fui porque no pude salir de Atalanta. Hablé con (Nicolás) Burdisso (mánager durante el 2019). Me hacía mucha ilusión formar parte del proyecto de Nicolás. Quería estar, pero no me dejaron ir desde Atalanta“, le dijo a Radio Continental en aquel entonces.

Atlético de Madrid busca a Palomino para reforzar su defensa

La salida de Söyüncü al fútbol turco hace que la directiva de Atlético de Madrid busque un nuevo defensor para suplir su tiempo de ausencia. Por eso buscan a un Palomino a quien Diego Simeone conoce muy bien, pero que no tiene su mejor presente.

El zaguero central de 34 años termina contrato en junio y tiene libertad para negociar como agente libre para después de julio. Sin embargo, Atlético de Madrid lo quiere para reforzar al equipo ahora mismo, por lo que debe negociar una salida con Atalanta.

De todas maneras, el fichaje de Palomino representa ciertas dudas. Es que no goza de continuidad con Atalanta, ya que apenas jugó 32 minutos en esta temporada durante los cinco minutos en los que participó. Aún así, la ventaja es que Simeone lo conoce.

De hecho, el Cholo fue quien hizo debutar a Palomino como profesional. Con edad de Quinta División, a los 19 años, lo subió a Primera División y lo hizo debutar. El tiempo los podría juntar nuevamente, aunque dependerá de si realmente es el elegido por la dirigencia de los Colchoneros y si Atalanta decide prescindir de él.

Los números en la carrera de José Luis Palomino

Pese a los 32 minutos que tiene en esta temporada, la carrera de Palomino en Atalanta ha sido muy destacada y también en otros equipos de Europa. En el conjunto de Bérgamo disputó un total de 225 partidos (9 goles y 5 asistencias), pero no ganó títulos.

También estuvo en Metz (59 encuentros) y en el Ludogorets de Bulgaria (41 juegos). Con éste último equipo, sí logró ganar el único título de su carrera, la liga local.