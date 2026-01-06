Mientras Manchester United busca reemplazo para Rúben Amorim, Erik ten Hag sorprendió al asumir en un club fuera de las 5 ligas top

Desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013, tras más de 26 años en el cargo, Manchester United no acierta en la elección de un entrenador. El combinado inglés tiene problemas para volver a ser protagonista en la Premier League y la Champions League.

El despido de Rúben Amorim en los últimos días demostró lo difícil que es sostenerse en el rol de director técnico de los Diablos Rojos. En ese contexto, el paso de Erik ten Hag se mantiene como uno de los más extensos desde la salida de Ferguson, solo detrás del de Ole Gunnar Solskjær.

La situación en Manchester United se repite. El club ahora tiene que lidiar con una nueva búsqueda de entrenador mientras afronta los gastos del despido de Amorim. Al mismo tiempo, Ten Hag ya cambió de página y acaba de encontrar nuevo equipo para continuar su carrera.

Luego de lo que fue un fallido ciclo en Bayer Leverkusen, que duró apenas 3 partidos, el entrenador neerlandés fue oficializado como el nuevo DT de Twente, de la Eredivisie, competencia que supo conquistar en tres oportunidades al frente del histórico Ajax.

“Erik ten Hag se incorporará al FC Twente el 1 de febrero. Firma contrato hasta mediados de 2028. A partir de la temporada 2026-2027, Ten Hag sucederá al actual director técnico, Jan Streuer, quien anunció recientemente su retirada tras esta temporada. Ten Hag ya estará trabajando en la organización futbolística del FC Twente de cara a la nueva temporada”, anunció el club de Países Bajos, donde Ten Hag brilló como jugador.

De esta manera, el DT comenzará a trabajar anticipadamente en el equipo antes de tomar las riendas a partir de la temporada 2026-27. Será su regreso al fútbol neerlandés tras 4 años, cuando ganó la campaña 2021-22 en su año de salida de Ajax.

Twente le dio la bienvenida a Ten Hag. (Foto: fctwente.nl)

“Creo que es maravilloso y especial volver al FC Twente, donde he sido aficionado del Het Diekman desde pequeño. Mi carrera futbolística y como entrenador comenzó aquí. Con mi experiencia en desarrollo juvenil, trabajo en equipo y cultura deportiva de élite, quiero fortalecer la base técnica del FC Twente junto con el Consejo de Administración, la directiva y el personal, para que el club pueda alcanzar su potencial de forma sostenible como referente regional”, destacó Ten Hag.

