Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Atenta Argentina: la IA confirmó si Argelia será campeona de la Copa Africana de Naciones a seis meses del Mundial 2026

Con Scaloni atento al destino del rival de la Selección en el Mundial, la Inteligencia Artificial pronosticó la definición del certamen continental.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
La Inteligencia Artificial anticipó el desenlace de la Copa Africana 2025.
© GeminiLa Inteligencia Artificial anticipó el desenlace de la Copa Africana 2025.

La Copa África de Naciones está viviendo horas decisivas. Tras una fase de grupos intensa y unos octavos de final que no dejaron sorpresas, el torneo continental se prepara para los cuartos. En este escenario aparece Argelia, a quien la Selección Argentina sigue desde cerca para palpitar su enfrentamiento en el Mundial 2026.

Los argelinos, que se medirán con Nigeria por un lugar en semifinales, llegan con el pecho inflado tras una fase de grupos perfecta y se salvó sobre la hora de protagonizar un golpazo contra Congo (1-0 en el alargue). Para anticipar lo que vendrá, la Inteligencia Artificial no se quedó afuera de la conversación: procesó las estadísticas, los cruces y el rendimiento actual de las ocho selecciones sobrevivientes para arrojar un veredicto matemático, en donde Los Zorros del Desierto afrontarán un panorama complejo.

El pronóstico de la IA sobre la Copa Africana

Tras un inicio disruptivo, la Inteligencia Artificial auguró un futuro drástico para Argelia debido a su camino rumbo a la final. “Argelia ve sus opciones reducidas a un 9,2% de probabilidades de alzar el trofeo“, expresó. ¿Por qué un porcentaje tan bajo para un equipo que sumó 9 de 9 en grupos? La respuesta está en su rival de cuartos de final. “Argelia hizo puntaje perfecto, pero el sorteo los ha castigado enfrentándolos ante Nigeria, la ofensiva más letal del torneo“, detalla el informe tecnológico.

Con ese anticipo, la simulación del partido arrojó una derrota por 2-1 para los argelinos. De esta manera, el candidato argentino para seguir en el torneo se despediría más rápido de lo pensado. Igualmente, en caso de fallar en su análisis, deja en claro que no visualiza como posible campeón a Los Zorros. “Si lograran el milagro de vencer a Nigeria, llegarían a semis con un desgaste físico muy superior al de sus rivales del otro lado del cuadro“, sentenció.

Y agregó: “Deberían vencer a un histórico (Egipto/Costa de Marfil) en semifinales y al anfitrión (Marruecos) en una posible final. La probabilidad combinada de ganar esos tres consecutivos es baja“.

Los millones que le pagó Manchester United a Ruben Amorim para despedirlo y los posibles candidatos a reemplazarlo

ver también

Los millones que le pagó Manchester United a Ruben Amorim para despedirlo y los posibles candidatos a reemplazarlo

Cristiano Ronaldo eligió al mejor futbolista de la historia: “Lo digo desde el corazón”

ver también

Cristiano Ronaldo eligió al mejor futbolista de la historia: “Lo digo desde el corazón”

El camino hacia la consagración

Con Argelia fuera de combate, la Inteligencia Artificial trazó el resto del cuadro hasta la gran final, la cual sería disputada por el anfitrión y el verdugo de los argelinos: Marruecos vs. Nigeria.

Publicidad

Para el duelo decisivo, el análisis se inclina por el pragmatismo sobre la potencia goleadora. “Marruecos será el campeón por tres factores clave: solidez defensiva, el factor localía y el pragmatismo“, explica la tecnología, que proyecta un 1-0 como resultado final. Así, según los datos, la copa se quedará en Rabat.

Datos clave

  • La Inteligencia Artificial predijo que Argelia caerá ante Nigeria (2-1) en los cuartos de final.
  • La Selección Argentina sigue el desempeño argelino por ser rival de grupo en el Mundial 2026.
  • Según la simulación, Marruecos será el campeón del torneo tras vencer a Nigeria en la final.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
En la prórroga y con un golazo de Boulbina, Argelia eliminó a Congo y se metió en cuartos de final de la Copa Africana
Fútbol Internacional

En la prórroga y con un golazo de Boulbina, Argelia eliminó a Congo y se metió en cuartos de final de la Copa Africana

El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana
Selección Argentina

El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana

Atención Scaloni: Argelia cerró la fase de grupos con puntaje ideal y sacó chapa de candidata en la Copa Africana
Mundial 2026

Atención Scaloni: Argelia cerró la fase de grupos con puntaje ideal y sacó chapa de candidata en la Copa Africana

Franco Colapinto reveló lo que más le sorprendió a Max Verstappen de su paso por Alpine en la F1: “Es increíble”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto reveló lo que más le sorprendió a Max Verstappen de su paso por Alpine en la F1: “Es increíble”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo