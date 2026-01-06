Atenta Argentina: la IA confirmó si Argelia será campeona de la Copa Africana de Naciones a seis meses del Mundial 2026

La Copa África de Naciones está viviendo horas decisivas. Tras una fase de grupos intensa y unos octavos de final que no dejaron sorpresas, el torneo continental se prepara para los cuartos. En este escenario aparece Argelia, a quien la Selección Argentina sigue desde cerca para palpitar su enfrentamiento en el Mundial 2026.

Los argelinos, que se medirán con Nigeria por un lugar en semifinales, llegan con el pecho inflado tras una fase de grupos perfecta y se salvó sobre la hora de protagonizar un golpazo contra Congo (1-0 en el alargue). Para anticipar lo que vendrá, la Inteligencia Artificial no se quedó afuera de la conversación: procesó las estadísticas, los cruces y el rendimiento actual de las ocho selecciones sobrevivientes para arrojar un veredicto matemático, en donde Los Zorros del Desierto afrontarán un panorama complejo.

El pronóstico de la IA sobre la Copa Africana

Tras un inicio disruptivo, la Inteligencia Artificial auguró un futuro drástico para Argelia debido a su camino rumbo a la final. “Argelia ve sus opciones reducidas a un 9,2% de probabilidades de alzar el trofeo“, expresó. ¿Por qué un porcentaje tan bajo para un equipo que sumó 9 de 9 en grupos? La respuesta está en su rival de cuartos de final. “Argelia hizo puntaje perfecto, pero el sorteo los ha castigado enfrentándolos ante Nigeria, la ofensiva más letal del torneo“, detalla el informe tecnológico.

Con ese anticipo, la simulación del partido arrojó una derrota por 2-1 para los argelinos. De esta manera, el candidato argentino para seguir en el torneo se despediría más rápido de lo pensado. Igualmente, en caso de fallar en su análisis, deja en claro que no visualiza como posible campeón a Los Zorros. “Si lograran el milagro de vencer a Nigeria, llegarían a semis con un desgaste físico muy superior al de sus rivales del otro lado del cuadro“, sentenció.

Y agregó: “Deberían vencer a un histórico (Egipto/Costa de Marfil) en semifinales y al anfitrión (Marruecos) en una posible final. La probabilidad combinada de ganar esos tres consecutivos es baja“.

El camino hacia la consagración

Con Argelia fuera de combate, la Inteligencia Artificial trazó el resto del cuadro hasta la gran final, la cual sería disputada por el anfitrión y el verdugo de los argelinos: Marruecos vs. Nigeria.

Para el duelo decisivo, el análisis se inclina por el pragmatismo sobre la potencia goleadora. “Marruecos será el campeón por tres factores clave: solidez defensiva, el factor localía y el pragmatismo“, explica la tecnología, que proyecta un 1-0 como resultado final. Así, según los datos, la copa se quedará en Rabat.

Datos clave