Los insólitos motivos por los que Equi Fernández, Echeverri y Palacios se quedaron sin DT en solo tres partidos en Bayer Leverkusen

Después de su recordado paso por Manchester United, Erik Ten Hag arribó a Bayer Leverkusen ni bien finalizó la temporada anterior. Tras liderar el mercado de pases y dirigir los primeros tres partidos de las competiciones oficiales, fue despedido por los dirigentes por diversos motivos que acaban de salir a la luz y sorprendieron a todos porque no son relacionados a los resultados.

El plantel que ya contaba con Exequiel Palacios y ahora se sumaron Claudio Echeverri y Ezequiel Fernández, por pedido exclusivo del entrenador. Sin embargo, aunque solamente llevan unos días en Alemania ahora se quedaron sin director técnico de manera inesperada. Sin embargo, se revelaron las cuestiones que derivaron en esta sorpresiva decisión de las autoridades…

Lo cierto es que el reconocido medio alemán BILD, contó que desde la institución “creen que tardaron demasiado en echarlo” y solo tres compromisos alcanzaron para considerarlo como “el peor director técnico en la historia del club”. Además, en el artículo ampliaron la información y sostuvieron: “No le caía bien a nadie, ni siquiera al propio staff que llevó él mismo a Alemania”.

Erik Ten Hag durante su etapa como director técnico de Bayer 04 Leverkusen, en un encuentro ante Werder Bremen por la Bundesliga 2025/26. (Getty Images)

Esto lleno de sorpresa al ambiente que quedó boquiabierto con las causas que llevaron a la destitución del neerlandés. “Interfería la planificación y solamente proponía jugadores de su agencia como fichajes”, fue otra de las tantas e insólitas razones. Y también, agregaron: “Los jugadores no entendían por qué hacer flexiones era igual de importante que el trabajo con pelota”.

Como si eso no alcanzara, hubo dos motivos más. BILD manifestó que el clima en todo el club era extremadamente frío y ahora que Ten Hag se fue “volvieron a sonreír”. Para culminar esta acumulación de hechos que derivaron en echar al DT, el importante periódico alemán cerró con una frase tajante. “Los jugadores no sabían qué hacer en los partidos ni en los entrenamientos”, sentenció.

Erik Ten Hag junto a dos de los jugadores de Bayer Leverkusen durante un entrenamiento. (Getty Images)

En definitiva, el Diablito, Equi y Pala se quedaron sin entrenador después de que solamente se jugaron tres partidos en lo que va de la temporada 2025/26. Aunque el campeón del mundo en Qatar 2022 ya estaba en las filas alemanas desde hace varios años, los surgidos de las divisiones inferiores de River y Boca son refuerzos pedidos por el propio neerlandés en este receso.

Desde que asumió en el cargo, Ten Hag dirigió tres compromisos formales. En primer lugar, venció 4 a 0 al Sonnenhof por la Primera Ronda de la Copa de Alemania, mientras que en el torneo local y por la primera fecha, perdió 2-1 ante Hoffenheim. Finalmente, el sábado empató 3 a 3 con Werder Bremen, tras ir ganando 3 a 1 y teniendo un jugador de más por una expulsión rival.

