El Calcio se prepara para tener a un nuevo campeón. Napoli y Bologna se enfrentan este lunes, desde las 16:00, en el Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Italiana 2025. En semifinales, los Azzurri vienen de vencer a Milan, mientras que los Rossoblù hicieron lo propio ante Inter por penales. El encuentro es transmitido por DSports.
Napoli 2 vs. 0 Bologna EN VIVO y ONLINE vía D Sports por la final de la Supercopa de Italia: ¡Gol de Neres!
Los Azzurri y los Rossoblù se medirán en Arabia Saudita para definir al nuevo ganador de la copa nacional.
11'ST: ¡GOL DE NAPOLI!
Otra vez Neres, y nuevamente un golazo. El delantero aprovechó una mala salida rival, se metió en el área y, ante la salida del arquero, la picó con una sutileza extraordinaria.
8'ST: Napoli merece más
El Azurri sigue dominando el encuentro y, de no ser por el arquero de Bologna, ya podría haber ampliado la diferencia en el marcador.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Napoli y Bologna disputan los últimos 45 minutos de la final de la Supercopa italiana.
¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO!
Napoli vence justamente a Bologna y se está consagrando campeón de la Supercopa italiana.
38'PT: ¡GOL DE NAPOLI!
Desde fuera del área, Neres sacó un remate milimétrico a colocar, imposible para Ravaglia, para adelantar a Napoli en la final.
36'ST: ¡SE SALVÓ BOLOGNA!
De milagro, o mejor dicho gracias a su arquero, Bologna mantiene el cero. Ravaglia se vistió de héroe para contener un mano a mano desde el centro del área, para que luego un compañero colabore y termine de despejar la pelota, que todavía tenía intenciones de adentrarse en el arco.
27'PT: Baja el ritmo del partido
El compromiso lleva varios minutos entrecortado, con reiteradas faltas y sin un claro dominador. La tensión y fricción dominan.
20'PT: Napoli sigue intentando, pero sin profundidad
El Azurri aspira a recuperar en campo propio y salir disparado a la contra, donde encuentra espacios ante la postura de adelantarse en el campo. Sin embargo, los arqueros llevan varios minutos sin acción.
10'PT: ¡Lo tuvo Napoli!
Elmas recibió solo desde la izquierda del área y, teniendo a un compañero libre para el pase al medio, se la jugó por la personal y terminó fallando su remate.
9'PT: Napoli empieza a dominar
Tras un inicio parejo, el Azurri encuentra espacios para jugar rápido.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Napoli y Bologna ya disputan la final de la Supercopa italiana.
Cómo ver el partido de Napoli y Bologna
La final de la Supercopa Italiana, entre Napoli y Bologna, es transmitida por DSports.
Ya se encuentran los equipos en la cancha
Napoli y Bologna están listos para disputar la final de la Supercopa.
La formación de Bologna vs. Napoli
Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
La formación de Napoli ante Bologna
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: Neres, Hojlund, Elmas.
