Napoli 2 vs. 0 Bologna EN VIVO y ONLINE vía D Sports por la final de la Supercopa de Italia: ¡Gol de Neres!

Elmas recibió solo desde la izquierda del área y, teniendo a un compañero libre para el pase al medio, se la jugó por la personal y terminó fallando su remate.

El Azurri aspira a recuperar en campo propio y salir disparado a la contra, donde encuentra espacios ante la postura de adelantarse en el campo. Sin embargo, los arqueros llevan varios minutos sin acción.

De milagro, o mejor dicho gracias a su arquero, Bologna mantiene el cero. Ravaglia se vistió de héroe para contener un mano a mano desde el centro del área, para que luego un compañero colabore y termine de despejar la pelota, que todavía tenía intenciones de adentrarse en el arco.

Desde fuera del área, Neres sacó un remate milimétrico a colocar, imposible para Ravaglia, para adelantar a Napoli en la final.

El Azurri sigue dominando el encuentro y, de no ser por el arquero de Bologna, ya podría haber ampliado la diferencia en el marcador.

Otra vez Neres, y nuevamente un golazo. El delantero aprovechó una mala salida rival, se metió en el área y, ante la salida del arquero, la picó con una sutileza extraordinaria.

El Calcio se prepara para tener a un nuevo campeón. Napoli y Bologna se enfrentan este lunes, desde las 16:00, en el Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Italiana 2025. En semifinales, los Azzurri vienen de vencer a Milan, mientras que los Rossoblù hicieron lo propio ante Inter por penales. El encuentro es transmitido por DSports.