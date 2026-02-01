Nico Paz erró un penal en el último minuto y Como empató con Atalanta por la Serie A

Por la fecha 23 de la Serie A, en condición de local en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, a pesar de jugar más de 80 minutos con un hombre de más, Como 1907 empató 0 a 0 con Atalanta y de esta manera no pudo recuperar el cuarto puesto en el certamen.

En la última jugada del partido, el elenco comandado por Cesc Fabregas tuvo la posibilidad de quedarse con los tres puntos, ya que el árbitro de partido sancionó la pena máxima. El encargado de ejecutar el penal fue el argentino Nico Paz, pero perdió el duelo con el arquero Marco Carnesecchi.

Paz decidió abrir su pie izquierdo para rematar suave al palo derecho de Carnesecchi, quien le leyó bien la jugada. El arquero se arrojó a su derecha y con sus dos manos firmes tapó el remate para desviar la pelota al tiro de esquina.

Tweet placeholder

Este es el tercer penal consecutivo que falla el argentino jugando con la camiseta del Como 1907. Previo a este, tampoco pudo convertir sus remates frente a Lazio en la victoria 3 a 0 de su equipo, y frente a Lecce, en el triunfo por 2 a 0.

Más allá de esto, el rendimiento de Paz en la Serie A es más que bueno. Tal es así que se encuentra segundo en la tabla de goleadores con 8 tantos, tan solo por debajo de Lautaro Martínez, y también es el segundo máximo asistidor, con 6 pases de gol.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nico Paz en la temporada

ver también Confirman que Real Madrid avanzará por tres jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial

En total el volante ofensivo de 21 años lleva disputados 25 partidos con la camiseta del Como 1907, en los que convirtió 9 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2103 minutos en cancha.

En síntesis