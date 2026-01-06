Confirman que Real Madrid avanzará por tres jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial

Después de varios años sin mirar a las grandes estrellas del fútbol argentino a la hora de confeccionar sus planteles, la llegada de Franco Mastantuono parece haber inaugurado en Real Madrid una nueva era de confianza que podría tener su continuidad en el arribo de hasta tres compatriotas una vez finalizado el Mundial de 2026.

El caso ya por demás conocido es el de Nico Paz, talento de 21 años que se ganó la confianza de Lionel Scaloni en la Selección y que brilla con la camiseta del Como en la Serie A, por quien desde la Casa Blanca finalmente harán uso de la cláusula de recompra que les permitirá repatriarlo por nada más que 9 millones de euros cuando en el último curso alcanzó una cotización de 65 millones.

Pero el Diario As confirmó otros dos objetivos de Real Madrid en La Albiceleste, ambos campeones del mundo en Qatar en 2022. Se trata de Enzo Fernández, de Chelsea, y Alexis Mac Allister, de Liverpool; ambos para oficiar como recambio definitivo a Toni Kross y Luka Modric, dos figuras que el club Merengue todavía no ha sabido reemplazar.

De momento, el portal español avanzó que forman parte más de una lista de deseos de Florentino Pérez que de una decisión, principalmente por el gran desembolso de dinero que demandaría dar con el fichaje de ambos en un mismo mercado. Los Blues le pusieron a Enzo una cláusula de recisión de 250 millones de euros y no tienen ninguna intención de negociar su traspaso; mientras que Maca no dejaría a los Reds por menos de 100 millones.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, talento argentino en la Premier League. (Getty)

Si bien el ex River podría juzgarse como un antojo más reciente, en el caso del ex Boca ya había existido una recomendación de Carlo Ancelotti, exentrenador del club, para que se avanzara por su fichaje como el reemplazante ideal del alemán Toni Kross, quien dejó el equipo en mayo del año pasado, tomando la decisión de retirarse.

Confianza en Mastantuono

Más allá de la pérdida de protagonismo que atravesó Franco Mastantuono, desfavorecido por una pubalgia que le impidió desarrollarse en plenas condiciones, en Real Madrid están convencidos de que el futuro es con el argentino y por esa razón desestimaron de inmediato las primeras consultas sobre la posibilidad de que salga cedido.

El argentino volvió a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes en el partido que finalizó con goleada ante Betis el último domingo y es parte de la convocatoria para disputar la Supercopa de España, donde espera poder tener incluso mayor protagonismo del que tuvo en el cierre de 2025.

Data clave

