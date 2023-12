El pasado mercado de pases culminó con el fichaje de “los Joao’s” por parte del Barcelona, y la llegada a préstamo tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo. Deco, director deportivo del club, ya ha informado que planean retener a ambos, y se dieron a conocer las condiciones que pondrá el Atlético de Madrid para permitir la salida del delantero.

Es sabido que Enrique Cerezo, Presidente del Atleti, no es alguien con quien sea fácil negociar ni sacarle un acuerdo demasiado beneficioso y ese parece que será el caso con la situación de Joao Félix.

De acuerdo a los reportes, el Colchonero pediría dinero para renovar la cesión e incluiría en el nuevo trato una cláusula con la cual el Barcelona estaría forzado a comprar el pase del portugués un año después.

Así lo afirmó el periodista Matteo Moretto, quien asegura que “el Atlético no devolverá a Joao Félix en calidad de cesión simple”, y que en el club “tienen claro que [Joao Felix] no volverá a jugar con la camiseta del Atlético Madrid.”

Las condiciones del Atlético Madrid para renovar la cesión de Joao Félix

Joao Félix firmó un contrato hasta 2027 con el Atlético de Madrid antes de salir a préstamo al Barcelona, esa fue la condición que le puso Cerezo en aquel momento al portugués. Con ello, se aseguró que el prometedor delantero portugués seguiría perteneciendo al club, y que podría negociar su venta más adelante.

Y eso es lo que hará el Atlético de Madrid, que no volverá a ceder a Joao Félix sin cargo, y pretende que el Barcelona cumpla con dos condiciones antes de renovar la cesión a final de temporada:

Un pago de 15 millones de euros por parte del FC Barcelona.

Obligación a comprar el pase de Joao Félix en el mercado del 2025.

Estas serían las dos condiciones iniciales por parte del Atlético de Madrid, aunque el Barcelona tiene medio año para poder negociar y llegar a un acuerdo menos duro que el que propone la dirigencia del equipo de la capital española.

El Atlético de Madrid no pondrá trabas, pero quiere recuperar lo invertido

La obligación de comprar a Joao Félix vendría junto a un precio fijado para la transferencia en 2025, y el Atlético de Madrid buscará recuperar parte de los 127 millones que pagaron por él unos años atrás.

No obstante, Cerezo aseguró que si bien no tiene contacto con Joao Felix, entiende su voluntad y sentimiento hacia el club culé: “Hace dos años que no hablo con él, pero, realmente, si besa el escudo del Barcelona es porque siente al Barcelona, si no, no lo besaría”, comentó algunas semanas atrás.

Ambos equipos y el jugador están en sintonía sobre llevar a cabo este traspaso, pero quedará negociar cláusulas y cifras durante el medio año que resta antes de que llegue el momento de firmar los nuevos contratos.