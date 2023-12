Final en Barcelona, donde el equipo de Xavi Hernández venció por 1-0 al Atlético de Madrid con un nombre por encima del resto. Joao Félix reventó una noche fría en Montjuic y por medio de una vaselina que sigue siendo noticia. El portugués analizó lo ocurrido ante los medios y dejó frases puntuales sobre medirse a sus ex compañeros. Tras un desahogo que vale más que tres puntos, ¿Hubo palabras para Diego Pablo Simeone?.

“Ha sido una semana más. Porque todas las semanas se habla de mí, bien o mal. Siempre soy el tema, pero estoy tranquilo, porque no miro lo que hablan y hago mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Disfruto de mis compañeros y del club que me recibió bien”, empezaba el portugués en Movistar. Su nombre marcó la previa de un duelo que puede valer una edición de LaLiga y que llega tras varias declaraciones cruzadas entre ambas partes. No fue un partido más para Joao Félix y hasta sus ex compañeros en el equipo de Diego Simeone lo sabían.

Unos que ni mucho menos gustaron de verle celebrar el tanto que definió todo. Joao se la picó a Jan Oblak, se paró sobre la vaya del arco norte de Montjuic y luego se abrazó con los jugadores del Barcelona mientras gritaba de alegría. Minutos después habría un choque con José María Giménez donde quedó claro que más allá de los recuerdos vividos, hoy la vida les tiene en diferentes veredas: “Me llevo bien con todos ellos. No tengo nada contra ellos. Los quiero mucho y que les vaya a muy bien…Menos contra nosotros…No me crucé con el Cholo”.

Así cerró su primera gran noche liguera con Barcelona un Joao Félix que necesitaba más que nadie un partido así. En sus 17 encuentros con Atlético frente al Real Madrid y los culés nunca había podido anotar. Hablamos de las grandes noches de LaLiga, de los partidos que dan títulos y de los que valen más dinero que ningún otro. En su primer duelo ante el club que no olvidemos ostenta sus servicios, el luso vio portería y no tuvo problemas en celebrarlo. Quiere ser culé más allá del 30 de junio del 2024.

Una fecha donde termina de momento su paso por Barcelona. La cesión no puede alargarse de momento y Atlético de Madrid buscará dinero por quien hoy fue su verdugo. Joao Félix festeja, clama su venganza’ sobre el césped y anota una fecha del 17 de marzo donde tendrá que visitar el Metropolitano. Pueden verse las caras antes por la Supercopa de España en enero y en Arabia Saudita. Volverá el morbo, que nadie lo dude.

Simeone ignora a Joao Felix

“No hablo de los rivales, ya lo dije ayer”, fue la única respuesta del argentino en rueda de prensa. Una donde se cerró una nueva jornada donde no puede vencer al Barcelona como visitante en LaLiga. Hablamos de la única plaza que el Cholo no ha podido conquistar desde que fichase por Atlético de Madrid.

Giménez a Joao: “¿Quieres pelear?

Es lo que las cámaras de Movistar afirman que el uruguayo le dijo a su ex compañero en aquel cruce que tuvieron. No fue un partido más para ninguna de las partes e incluso se vivieron momentos de tensión como el vivido entre José María Giménez y Joao Félix. Los micrófonos presentes afirman que se dijo un: “¿Quieres pelear o qué?”.