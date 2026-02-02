Obed Vargas, el mexicano que se suma al Atlético de Madrid de Diego Simeone

Obed Vargas se transformó en jugador del Atlético de Madrid en el actual mercado de pases del invierno europeo, pero todavía no se puede considerar como el segundo refuerzo del plantel de Diego Simeone. Esto tiene que ver con que el Colchonero está analizando si lo incorpora como una alternativa para el mediocampo o si lo cede por el resto de la temporada (Real Celta o Getafe).

El nacido en Alaska hizo toda su carrera en los Estados Unidos. Desde diciembre de 2021 jugó en el Seattle Sounders, club en el que llegó a jugar 130 partidos, con los que acumuló 8 goles. Y en cuanto a sus números más recientes en 2025, alcanzó la cifra de 3620 minutos en cancha, repartidos en 41 encuentros entre todas las competencias: MLS, Leagues Cup, Mundial de Clubes y la Concacaf Champions Cup.

Pero claro, la Major League Soccer de los Estados Unidos no es lo mismo que LaLiga de España, por eso Diego Simeone y las autoridades del Atlético de Madrid entienden que precisará adaptarse. Sin embargo, si en las últimas horas no llega otro mediocampista, Obed Vargas, de 20 años, se quedará para completar el plantel en esa zona.

Vale mencionar que uno de los dos jugadores del Atlético de Madrid que fueron transferidos en el actual libro de pases es Conor Gallagher (regresó a la Premier League para jugar en el Tottenham Hotspur), por lo que el Cholo precisa una pieza de características similares a las del inglés para que ocupe la plaza que dejó vacante.

Los nombres que busca el Atlético de Madrid para el mediocampo

El Atlético de Madrid trabaja contrarreloj para cerrar a un volante en las últimas horas del mercado (finaliza este lunes 2 de febrero). Los nombres que barajó el director deportivo Mateu Alemany fueron principalmente tres: Joao Gomes del Wolverhampton, Ederson de Atalanta y León Goretzka, con quien llegaron a un acuerdo, pero el jugador finalmente prefirió quedarse en Alemania.

Ademola Lookman, hasta el momento, el único refuerzo del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid solo pudo sellar un refuerzo en el mercado invernal europeo. Se trata de Ademola Lookman, que de esta manera dejó atrás su proceso en Atalanta, en donde registró solo 3 tantos en la actual temporada. El plan de Diego Simeone es el de encontrarle un hueco para adjuntarlo con Julián Alvarez y Alexander Sorloth.

