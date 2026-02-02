En Francia destacan a Joaquín Panichelli a pesar del penal que falló vs. PSG

El Racing de Estrasburgo tenía el desafío de medirse al París Saint-Germain este domingo primero de febrero por la jornada 20 de la Ligue 1, con la ilusión de ganar y meterse en puestos de Europa League. No obstante, sabía que enfrentar al actual campeón de la UEFA Champions League no sería nada fácil y así lo fue, porque si bien fue un encuentro con un marcador ajustado cayó 2 a 1.

Incluso, tuvo la oportunidad de ponerse por encima en el tanteador mediante su goleador Joaquín Panichelli a los 20 minutos del primer tiempo, a través de un disparo desde el punto del penal. Sin embargo, a pesar de sacar un remate cruzado y potente, el arquero Matvéi Safónov, especialista en atajar penales, detuvo el disparo del cordobés.

Y al respecto del encuentro y de lo que fue el rendimiento del atacante que está siendo evaluado por el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, los medios de comunicación franceses compartieron su veredicto. ”El segundo máximo goleador de la liga tuvo la oportunidad de abrir el marcador para su equipo en el Meinau. Pero no contó con el especialista en penaltis Safonov”, describió en primera instancia Foot Mercato, que calificó a Panichelli con un 4.

De igual manera, el portal mencionado resaltó la labor del futbolista que tuvo su paso por las divisiones inferiores de Boca y River: ”Gracias a su precisión en la definición, sus rivales se mostraron cautelosos frente a él. Mantuvo la paciencia, realizando carreras verticales para interrumpir los pases del PSG. Salió del área unos segundos por un dolor de estómago, pero aun así continuó su partido concentrado (minuto 45). Tras el descanso, seguía con hambre de posesión, demostrando su tenacidad. Su juego de contención pudo haber sido efectivo, pero sus rivales supieron perfectamente cómo contenerlo”.

En esa misma línea, la agencia Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) también puntuó a Joaquín Panichelli con un 4 y aregumentó: ”El gran lamento de la noche para el argentino. Mientras pesaba con todo su físico sobre la defensa parisina, su intento de penal (minuto 20) careció de convicción, permitiendo que Safonov brillara. Si bien nunca escatimó esfuerzos en la presión y en los duelos aéreos frente a Marquinhos, esta falta de eficacia en el último toque pesó mucho en el guion del partido”.

En tanto que la revista So Foot fue un tanto más benévolo y aprobó al delantero con un 6: ”Fallar un penalti, ser inofensivo dentro del área y aún así hacer un buen partido es todo un logro para un número 9”.

Publicidad

Publicidad

Racing de Estrasburgo se enfoca en la Copa de Francia mientras espera por la incorporación de Aaron Anselmino y la vuelta de Valentín Barco

ver también La sorpresiva autocrítica del Colo Barco tras ganarle 4 a 1 al LOSC: ”Tenemos que jugar serio”

ver también Thomas Frank, DT del Tottenham, contó un detalle del Cuti Romero que prendió el alerta en Argentina

Racing de Estrasburgo dejó atrás el partido con el PSG por la Ligue 1 para enfocarse en el duelo de los Octavos de Final de la Copa de Francia contra el Mónaco de este jueves 5 de febrero, encuentro en el que ya podrá contar con Valentín Barco, quien se ausentó ante los de Luis Enrique al tener que cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otra parte, Aaron Anselmino, que durante la primera parte de la temporada jugó en el Borussia Dortmund, fue cedido por el Chelsea (dueño del pase) al elenco francés y en las próximas horas se estará incorporando al plantel que dirige el inglés Gary O’neil.

Publicidad