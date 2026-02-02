¿Quién es Ademola Lookman? El delantero que acompañará a Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, luego de sus dos salidas en el mercado de pases de enero (Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori a Atalanta), finalmente pudo abrochar un refuerzo. Se trata de Ademola Lookman, un delantero nigeriano de 28 años al que Diego Simeone podrá, en el resto de la temporada, adosar en el ataque junto a Julián Alvarez.

La idea principal del conjunto colchonero era la de aumentar la capacidad goleadora del equipo, puesto que la Araña no se encuentra ni cerca de su mejor nivel. Resulta que el ex River ya suma 11 partidos consecutivos sin anotar en LaLiga, hilvanó dos seguidos sin gritos en la UEFA Champions League, no marcó en la Semifinal de la Supercopa de España vs. Real Madrid y tampoco lo hizo vs. Deportivo La Coruña en los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Sin embargo, Ademola Lookman, que dejó una gran imagen por su papel determinante en la Europa League 2023/2024, en la que anotó los tres goles para Atalanta en la victoria 3 a 0 en la Final sobre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, acumula en el presente curso bastante menos goles que los que registra Julián Alvarez.

El futbolista nacido en Londres solo exhibe tres anotaciones. La más reciente fue el 30 de noviembre en el triunfo del equipo de Bérgamo 2 a 0 sobre Fiorentina por la fecha 13 de la Serie A. Y las otras dos fueron en el empate 1 a 1 con el AC Milan por la jornada 9 el 28 de octubre y en el triunfo por la UEFA Champions League ante Eintracht Frankfurt del 26 de noviembre.

Habrá que ver si en conjunto, Lookman y Julián logran potenciarse, dentro de un periodo en el que el Atleti precisa resultados con urgencia, para intentar, en primera instancia, meterse en la Semifinal de la Copa del Rey (chocará con el Real Betis en los Cuartos de Final), clasificar a los Octavos de Final de la Champions League (se medirá al Brujas en los Play Off) y acumular puntos en LaLiga para no perder su cupo en la Liga de Campeones de Europa de la próxima temporada.

Los números de Ademola Lookman en Atalanta

En total, el nuevo delantero del Atlético de Madrid Ademola Lookman sumó 55 goles y 27 asistencias en 137 partidos con Atalanta, superando así, ampliamente, los que convirtió en el Leicester de Inglaterra, su equipo anterior, en donde firmó 8 anotaciones en 42 encuentros.

Atlético de Madrid podría incorporar también a Marcos Leonardo

Atlético de Madrid se mantiene en negociaciones contrarreloj (el mercado cierra este lunes 2 de febrero) con el Al Hilal por el delantero Marcos Leonardo. El brasileño actualmente lleva 14 goles en 24 partidos entre la Liga Pro Suadí, la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita y la Champions League de la AFC.

