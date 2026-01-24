Valencia parece haber solucionado sus diferencias con West Ham y según avanzó en X el periodista Fabrizio Romano es inminente el arribo de Guido Rodríguez como refuerzo para un equipo que está luchando para mantener su lugar de privilegio en LaLiga, ubicándose solo un punto por encima del mejor posicionado de los equipos que hoy por hoy estarían descendiendo a Segunda División.

Tanto han avanzado las gestiones en las últimas horas, favorecido el equipo Ché por la presión del propio jugador por regresar a España, que se espera que este mismo sábado pueda volar rumbo a la Capital del Turia para someterse a los exámenes médicos de rutina y proceder a la firma de su nuevo contrato.

La noticia no ha pasado desapercibida en Betis, club en el que militaba Guido Rodríguez cuando se coronó campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar y con el que las relaciones habían quedado algo tensas luego de negarse a renovar contrato para dar inicio a una aventura en la Premier League que no resultó como esperaba.

Manuel Pellegrini, entrenador del equipo bético, sí hubiese querido volver a contar con un jugador que alcanzó un gran rendimiento bajo su mando, volviéndose eje del equipo en mitad de cancha. Tal vez por eso su referencia tuvo tono de lamento cuando se lo consultó en la última conferencia de prensa por el inminente fichaje del argentino con Valencia.

Guido Rodríguez podría volar este mismo sábado rumbo a Valencia. (Getty).

“A Guido tuvimos la fortuna de tenerlo acá, así que lo conozco muy bien como jugador. Del resto no hablo porque son todas especulaciones. A lo mejor llega a Valencia, a lo mejor juega contra nosotros, a lo mejor podría haber venido para acá… Pero así con él y con 20 hombres más, así que la verdad que prefiero no dar opiniones sobre supuestos”, manifestó el entrenador chileno.

Un equipo poco creativo

Incluso cuando tenía a disposición a un gestor de juego por excelencia como Giovani Lo Celso, quien finalmente salió lesionado del último partido por Europa League que terminó con derrota 2-0 ante PAOK en Grecia, Manuel Pellegrini dijo que una de las razones por las que Betis acumula tres partidos sin victorias en condición de visitante es la falta de creatividad.

“Es lo que no nos permitió hacer gol. En segundo lugar, sabíamos que era un partido difícil, un equipo que venía con ocho o nueve victorias seguidas en su campo, así que no era fácil en ningún caso superarlo. Ahora, ojalá que podamos retomar la creatividad manteniendo la seguridad defensiva“, expresó en referencia al último traspié.

