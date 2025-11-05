Histórico equipo español evidencia que extraña a uno de los jugadores citados por Lionel Scaloni

El Valencia CF hace 6 partidos que no gana por LaLiga, de los cuales perdió 4 (el último contra el Real Madrid por 4 a 0 en el Estadio Santiago Bernabéu) y empató 2. Tal seguidilla lo hundió en la tabla de posiciones del campeonato de la primera división de España, de semejante manera que se encuentra en puestos de descenso (decimooctavo con 9 unidades).

Con lo cual, todo el ambiente que rodea al elenco ché teme volver a la segunda categoría por tercera vez en su historia. ¿Cuál fue la última vez? En la temporada 1986/1987, pero logró subir rápidamente para la campaña siguiente (antes había estado entre 1928 y 1931, por lo que se puede decir que es uno de los históricos equipos del fútbol grande del país ibérico).

Y parte de las fallas en el funcionamiento dentro del campo de juego, los medios se lo adjudican, entre otras cuestiones, a la salida de Enzo Barrenechea, el mediocampista argentino que fue citado por Lionel Scaloni por primera vez en junio de este año para los encuentros con Chile y Colombia por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

El cordobés de Villa María tuvo su paso por el Valencia a préstamo del Aston Villa durante la temporada 2025/2026. Terminada la cesión, el conjunto de Birmingham decidió prestarlo, en este caso, al Benfica de Portugal (también por 12 meses), en donde comparte plantel con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni.

”Dos sombras de Enzo”, tituló Súper Deporte, el periódico deportivo de mayor alcance en la ciudad balnearia de España. Asimismo, en la tapa de su edición de este miércoles 5 de noviembre explayó: ”Los mediocentros del Valencia ni equilbran la defensa ni conectan con el ataque. Ni Pepelu ni Santamaría están haciendo olvidar el papel clave de Barrenechea en la segunda vuelta del pasado curso. Son el ejemplo de que no funcionan ni la mayoría de los fichajes ni tampoco los que ya estaban”.

Al Valencia se le viene el Derbi

Encima al Valencia se le acerca el Derbi Valenciano frente al Levante, rival que igual tampoco tiene un presente mucho mejor. Ambos suman la misma cantidad de puntos, con la diferencia de que el Granota presenta una diferencia de gol de -5 y el Valencia de -10.

Se verán las caras tras la fecha FIFA el próximo viernes 21 de noviembre en el Estadio Mestalla. Antes, el Valencia se enfrentará al Real Betis como local y el Levante al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

