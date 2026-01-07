Mientras River coquetea con Villa, Lucas Beltrán dejó un mensaje para que no lo olviden: “Difícil decir que no”

A Lucas Beltrán le ha costado establecerse en el fútbol europeo desde que dejó River a mediados de 2023 para vestir la camiseta de Fiorentina. Sin la continuidad que hubiese deseado, en septiembre de 2025 fue cedido a un Valencia en crisis, donde actualmente lleva convertidos dos goles en 16 partidos disputados.

Precisamente por esa sensación de que el delantero no termina de encontrar su mejor nivel en el Viejo Continente, pero con el recuerdo fresco de lo bien que le sentó la responsabilidad de reemplazar a Julián Álvarez en el Millonario, la posibilidad de su regreso se rumoreó al menos en los dos últimos mercados de pases.

En el presente, mientras River busca delantero y coquetea con Sebastián Villa dividiendo opiniones entre los hinchas, fue el propio delantero el que reconoció que jamás existieron contactos desde su salida para gestionar un regreso, pero a la vez aceptó que esa vuelta es una posibilidad que siempre mantiene abierta.

“Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz. Si es que me llaman, lo pensaré. Es difícil decirle que no a River”, manifestó el delantero durante una entrevista con el youtuber Ezzequiel.

Lucas Beltrán acumula 16 partidos y 2 goles en Valencia. (Getty).

Más allá del deseo, El Millonario no aparece entre las metas que Lucas Beltrán reconoció tener a corto plazo, ya que por un lado se refirió a la posibilidad de volver a la Selección Argentina, para lo que afianzarse en Europa podría marcar un diferencial, y por el otro al sueño de ser campeón en el Viejo Continente.

Publicidad

Publicidad

Guiños de Lucas Beltrán a River

ver también Encuesta Bolavip: la contundente postura de los hinchas de River con la posible llegada de Sebastián Villa

Más cerca o más lejos de la posibilidad de volver, la identificación de Lucas Beltrán con River es innegable y quedó reflejada en distintos guiños que el delantero hizo al club durante el ping pong que compartió con Ezzequiel, en el que destacó a Marcelo Gallardo como el mejor entrenador y al Monumental como el más lindo de los estadios.

Además, dijo que nunca jugaría en Boca, aseguró que el triunfo en el Superclásico con gol de Miguel Borja en el último minuto fue la victoria que más disfrutó en su carrera y confirmó que le gustaría tener una segunda etapa en el club tarde o temprano.

Data clave

Lucas Beltrán lleva convertidos dos goles en 16 partidos tras su cesión al Valencia .

lleva convertidos tras su cesión al . El delantero confirmó que River no lo llamó para gestionar su regreso al club.

para gestionar su regreso al club. Fue cedido desde la Fiorentina en septiembre de 2025 por falta de continuidad.

Publicidad