Pierre-Emerick Aubameyang confesó como fue su salida del Arsenal y su conflicto con Arteta: "Me sacó la cinta y me apartó del grupo"

Pierre-Emerick Aubameyang deslumbró al mundo con su espontánea aparición en el Borussia Dortmund. Nacido en Francia pero con familia en Gabón, el futbolista surgió como un goleador nato y con una explosividad incomparable. Eso lo llevó al Arsenal, pero en su mejor momento todo cambió.

En una entrevista con el presentador francés Colinterview, Aubameyang reveló todo lo sucedido entre él y Mikel Arteta, el entrenador que decidió ponerle fin a la etapa del gabonés en el club cuando éste era el referente y goleador del equipo. “Un día me apartó, comenzó a gritarme y me dijo: ‘Me clavaste un cuchillo en la espalda’, yo no podía creer lo que estaba escuchando”, relató Auba.

Hoy, ya retirado de la actividad, Aubameyang se animó a contarlo todo y explicó como se dio la situación: “Fue en la época de COVID, veníamos de jugar contra el Everton y mi temporada no venía siendo buena. Además, estábamos complicados en la liga. El día anterior Arteta nos aseguró que nos daría el día libre, sin importar el resultado“, contó.

Aubameyang prosiguió su relato: “Mi madre había sufrido un ataque unos meses antes, y se acercaba Navidad. Yo decidí acercarme a Arteta y le dije: ‘Coach, te vengo a ver porque quisiera irme. Quiero ir a buscar a mi madre y traerla para las fiestas’, me respondió que no había problema.” Esto llevó a Aubameyang a dejar el país y, al regresar, se encontró con retrasos provocados por los protocolos de COVID-19. Eso lo llevó a llegar tiempo después a los entrenamientos y allí fue donde Arteta explotó.

Aubameyang y Arteta discutieron y allí terminó todo.

Arteta cargó contra Aubameyang, le sacó la cinta y lo apartó del plantel

La exclusión inició cuando el médico habló con él, porque Arteta ya no quería tener mayor relación con Aubameyang. “El médico me dijo que [Arteta] no quería que estuviera con el grupo, pero que podría entrenar por separado“.

“Fui a hablar con él, justo terminaba una reunión. Me apartó, comenzó a gritarme y me dijo: ‘Me clavaste un cuchillo en la espalda, no puedes hacerme eso en este momento’, yo no podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento decidí no responderle, porque iba a terminar mal”, detalló Aubameyang, sobre el momento en el que todo cambió.

Aubameyang venía de convertir en el título del Arsenal en la final de la Community Shield.

Aubameyang venía de temporadas goleadoras, superando en dos ocasiones los 20 tantos en Premier League, y con al menos 10 en cada campaña con el club. El Arsenal acababa de ser campeón de la FA Cup y la Community Shield (en la cual convirtió en la final) tan sólo unos meses antes. Aún así, nada de eso importó.

Aubameyang entró en depresión

“El sabía que no me había ido de fiesta y cuál era el motivo de mi viaje”, aseguró Aubameyang. Sin embargo, no ocultó que luego de ese cruce con Arteta, y por todo lo que estaba viviendo en lo personal, se encontró en un momento de depresión muy duro.

“Estoy seguro de que estaba deprimido“, admitió Auba, aunque no se acercó a buscar un diagnóstico profesional. “Comencé a tener actitudes muy diferentes a las que tenía normalmente. Por ejemplo, empecé a beber mucho. Fue un período difícil”, reconoció.

Recisión de contrato y salto al Barcelona

Barcelona aprovechó la oportunidad y le dio un lugar en el equipo.

Tres días después de ser dejado de lado del primer equipo del Arsenal, Aubameyang finalizó su contrato con el club. Fue una recisión que le costó más de 7 millones de euros a los Gunners, puesto que el futbolista aún tenía varios años de contrato y era uno de los mejores pagos del plantel.

Acto seguido, Barcelona apareció y le dio una oportunidad de sumarse al primer equipo. Tras unos meses como titular en España y un título en LALIGA, regresó a la Premier League con el Chelsea, antes de emprender rumbo al Olympique Marsella para ponerle fin a su carrera.