Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Por qué no juega Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Newcastle por la Premier League

El arquero argentino se pierde el debut de los Villanos en la Premier League. El motivo.

Por Joaquín Alis

Dibu Martínez, ausente en el debut de Aston Villa ante Newcastle
© Getty ImagesDibu Martínez, ausente en el debut de Aston Villa ante Newcastle

Abriendo la jornada de sábado de la Premier League, Aston Villa recibe a Newcastle en un interesante partido en el Villa Park. El equipo dirigido por Unai Emery intentará sumar de a tres en su estreno en la nueva edición del certamen, aunque deberá hacerlo sin Emiliano Martínez, su gran figura.

Para la sorpresa de muchos, el arco de los Villanos está ocupado por Marco Bizot, uno de los refuerzos de este mercado de pases, mientras que Dibu ni siquiera aparece entre los suplentes. Su ausencia no se debe a una lesión ni a una decisión táctica del director técnico.

La baja de Dibu Martínez es por suspensión. Cabe recordar que en la última fecha de la Premier League pasada, el campeón del mundo se fue expulsado ante Manchester United, justo antes del final del primer tiempo. Por este motivo, el arquero recibió una fecha de suspensión y debe cumplirla en esta jornada.

Para muchos, aquel compromiso en Old Trafford había sido el último de Emiliano con el buzo de Aston Villa, ya que se esperaba que saliera en este mercado de pases. Sin embargo, hasta el momento, el argentino no recibió ninguna propuesta tentadora y es por eso que continúa en el equipo de Birmingham.

Las alineaciones de Aston Villa y Newcastle

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne; Boubacar Kamara, André Onana; Morgan Rogers, Youri Tielemans, John McGinn; Ollie Watkins. Entrenador: Unai Emery.

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento; Joelinton, Sandro Tonali, Bruno Guimarães; Anthony Elanga, Alexander Gordon, Harvey Barnes. Entrenador: Eddie Howe.

Publicidad
Revelan el inesperado motivo por el que Pep Guardiola puede ser determinante en el futuro de Dibu Martínez

ver también

Revelan el inesperado motivo por el que Pep Guardiola puede ser determinante en el futuro de Dibu Martínez

La decisión del Balón de Oro con Dibu Martínez para los premios Lev Yashin

ver también

La decisión del Balón de Oro con Dibu Martínez para los premios Lev Yashin

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Alan Shearer destrozó al PSG por cómo trataron a Donnarumma: “En el fútbol ya no hay lealtad”
Fútbol europeo

Alan Shearer destrozó al PSG por cómo trataron a Donnarumma: “En el fútbol ya no hay lealtad”

La decisión que tomó Nahuel Molina mientras Atlético de Madrid le busca nuevo destino
Fútbol europeo

La decisión que tomó Nahuel Molina mientras Atlético de Madrid le busca nuevo destino

Dibu Martínez pierde un compañero con el que compartió más de 120 partidos y 4 años en Aston Villa
Fútbol europeo

Dibu Martínez pierde un compañero con el que compartió más de 120 partidos y 4 años en Aston Villa

A un día del debut de Atlético de Madrid en LaLiga, Simeone insinuó la posible llegada de más refuerzos
Fútbol europeo

A un día del debut de Atlético de Madrid en LaLiga, Simeone insinuó la posible llegada de más refuerzos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo