Por qué no juega Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Newcastle por la Premier League

Abriendo la jornada de sábado de la Premier League, Aston Villa recibe a Newcastle en un interesante partido en el Villa Park. El equipo dirigido por Unai Emery intentará sumar de a tres en su estreno en la nueva edición del certamen, aunque deberá hacerlo sin Emiliano Martínez, su gran figura.

Para la sorpresa de muchos, el arco de los Villanos está ocupado por Marco Bizot, uno de los refuerzos de este mercado de pases, mientras que Dibu ni siquiera aparece entre los suplentes. Su ausencia no se debe a una lesión ni a una decisión táctica del director técnico.

La baja de Dibu Martínez es por suspensión. Cabe recordar que en la última fecha de la Premier League pasada, el campeón del mundo se fue expulsado ante Manchester United, justo antes del final del primer tiempo. Por este motivo, el arquero recibió una fecha de suspensión y debe cumplirla en esta jornada.

Para muchos, aquel compromiso en Old Trafford había sido el último de Emiliano con el buzo de Aston Villa, ya que se esperaba que saliera en este mercado de pases. Sin embargo, hasta el momento, el argentino no recibió ninguna propuesta tentadora y es por eso que continúa en el equipo de Birmingham.

Las alineaciones de Aston Villa y Newcastle

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne; Boubacar Kamara, André Onana; Morgan Rogers, Youri Tielemans, John McGinn; Ollie Watkins. Entrenador: Unai Emery.

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento; Joelinton, Sandro Tonali, Bruno Guimarães; Anthony Elanga, Alexander Gordon, Harvey Barnes. Entrenador: Eddie Howe.

