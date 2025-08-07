Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

La decisión del Balón de Oro con Dibu Martínez para los premios Lev Yashin

El arquero argentino va por el tercer galardón en su carrera.

Por Marco D'arcangelo

Emiliano Martínez, arquero argentino del Aston Villa.
© GettyEmiliano Martínez, arquero argentino del Aston Villa.

Mientras los equipos europeos continúan con sus pretemporadas, la prestigiosa revista francesa France Football comenzó a oficializar los nominados al Balón de Oro, ceremonia de premios que destaca a los mejores futbolistas masculinos y femeninos de la última temporada.

Uno de los premios que se entregan es el Lev Yashin, que destaca al mejor arquero del último año futbolístico. En este sentido, desde la revista francesa tomaron una particular decisión con el golero argentino, ‘Dibu’ Martínez, quien ganó el galardón en las últimas dos temporadas.

Es que, finalmente el marplatense fue nominado para ganar este trofeo y competirá junto a otros arqueros que tuvieron una gran temporada. El principal candidato a ganarlo es Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League con PSG.

Dentro de los nominados, el argentino es uno de los únicos dos sudamericanos que aparecen en la lista, junto al arquero del Liverpool, el brasileño Alisson Becker. Además, hay un africano, como lo es el marroquí del Al Hilal, Yassine Bounou.

A lo largo de esta temporada, Dibu no tuvo el mejor de los rendimientos en el Aston Villa y se perdió algunos partidos por distintas lesiones musculares. A pesar de esto, fue clave para llegar a los cuartos de final de la Champions League y obtuvo la clasificación a la UEFA Europa League.

Además, con la Selección Argentina tuvo buenos partidos por Eliminatorias Sudamericanas, por lo que le valió para estar nuevamente entre los 10 mejores arqueros de la temporada. En caso de ganar el Lev Yashin, sacará aún más distancia en el palmares.

Publicidad

Los arqueros nominados al Lev Yashin

  • Alison Becker (Brasil/Liverpool)
  • Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)
  • Lucas Chevalier (Francia/Lille)
  • Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)
  • Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)
  • David Raya (España/Arsenal)
  • Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Suiza/Inter)

Los arqueros ganadores del Lev Yashin

  • Emiliano Martínez (2023 y 2024)
  • Thibaut Courtois (2022)
  • Gianluigi Donnarumma (2021)
  • Alisson Becker (2019)
Publicidad

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

Michael Owen no dudó y eligió al mejor jugador de la historia: “Nació para ser grande”

ver también

Michael Owen no dudó y eligió al mejor jugador de la historia: “Nació para ser grande”

Un ex compañero de Cristiano Ronaldo reveló su mayor miedo fuera del fútbol: “No sé si todavía lo hace”

ver también

Un ex compañero de Cristiano Ronaldo reveló su mayor miedo fuera del fútbol: “No sé si todavía lo hace”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El traspaso de 35 millones que cerró Aston Villa que vuelve a complicar el futuro de Dibu Martínez
Fútbol europeo

El traspaso de 35 millones que cerró Aston Villa que vuelve a complicar el futuro de Dibu Martínez

Mientras Onana gana 10 millones en Manchester United, esto cobra Dibu Martínez en Aston Villa
Fútbol europeo

Mientras Onana gana 10 millones en Manchester United, esto cobra Dibu Martínez en Aston Villa

El inesperado motivo por el que Gianluigi Donnarumma se entromete en el futuro de Dibu Martínez
Noticias de la Premier League 2025

El inesperado motivo por el que Gianluigi Donnarumma se entromete en el futuro de Dibu Martínez

Marcos Díaz atraviesa un calvario en Colón y apuntó contra el entrenador: “Capricho”
Fútbol Argentino

Marcos Díaz atraviesa un calvario en Colón y apuntó contra el entrenador: “Capricho”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo