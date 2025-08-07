La decisión del Balón de Oro con Dibu Martínez para los premios Lev Yashin

Mientras los equipos europeos continúan con sus pretemporadas, la prestigiosa revista francesa France Football comenzó a oficializar los nominados al Balón de Oro, ceremonia de premios que destaca a los mejores futbolistas masculinos y femeninos de la última temporada.

Uno de los premios que se entregan es el Lev Yashin, que destaca al mejor arquero del último año futbolístico. En este sentido, desde la revista francesa tomaron una particular decisión con el golero argentino, ‘Dibu’ Martínez, quien ganó el galardón en las últimas dos temporadas.

Es que, finalmente el marplatense fue nominado para ganar este trofeo y competirá junto a otros arqueros que tuvieron una gran temporada. El principal candidato a ganarlo es Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League con PSG.

Dentro de los nominados, el argentino es uno de los únicos dos sudamericanos que aparecen en la lista, junto al arquero del Liverpool, el brasileño Alisson Becker. Además, hay un africano, como lo es el marroquí del Al Hilal, Yassine Bounou.

A lo largo de esta temporada, Dibu no tuvo el mejor de los rendimientos en el Aston Villa y se perdió algunos partidos por distintas lesiones musculares. A pesar de esto, fue clave para llegar a los cuartos de final de la Champions League y obtuvo la clasificación a la UEFA Europa League.

Además, con la Selección Argentina tuvo buenos partidos por Eliminatorias Sudamericanas, por lo que le valió para estar nuevamente entre los 10 mejores arqueros de la temporada. En caso de ganar el Lev Yashin, sacará aún más distancia en el palmares.

Los arqueros nominados al Lev Yashin

Alison Becker (Brasil/Liverpool)

Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)

Lucas Chevalier (Francia/Lille)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)

David Raya (España/Arsenal)

Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)

Yann Sommer (Suiza/Inter)

Los arqueros ganadores del Lev Yashin

Emiliano Martínez (2023 y 2024)

Thibaut Courtois (2022)

Gianluigi Donnarumma (2021)

Alisson Becker (2019)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

