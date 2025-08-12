Revelan el inesperado motivo por el que Pep Guardiola puede ser determinante en el futuro de Dibu Martínez

Son varias las ocasiones en un mercado de pases en las que un traspaso termina favoreciendo a otro. Y si hablamos de esta ventana puntual, el enfoque principal está puesto en la Premier League, competencia en la que se gastó más que LaLiga, la Bundesliga y la Serie A juntas. En este contexto, uno de los equipos con mayor movimiento es el Manchester City.

Nuevamente de la mano de Pep Guardiola, el conjunto ciudadano invirtió casi 180 millones de euros este mercado en fichajes como Tijjani Reijnders, Rayan Cherli, James Trafford, Rayan Ait-Nouri y Sverre Nypan. Sin embargo, el libro de pases no terminó aquí para los de Mánchester, sino que buscan ir por un verdadero bombazo.

Según confirmó Fabrizio Romano en las últimas horas, Guardiola quiere sumar otra arquero a sus filas, pese a que en este mercado cerró a James Trafford por 31 millones. En este caso, Pep busca aprovecharse de la reciente situación de Gianluigi Donnarumma en PSG y lo tentó para ficharlo para el City. De concretarse, esto sería una gran noticia para Dibu Martínez de cara a su futuro.

Esto se debe a que el marplatense compite con Gigio para el puesto de arquero de Manchester United, y si Guardiola opta por avanzar con Donnarumma para el City, le dejará el camino allanado a Emiliano Martínez para convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos.

Cabe destacar que, para que todo esto suceda, aún debe resolverse un traspaso más: el de Ederson Moraes a Galatasaray. El club turco ultima detalles para llevarse al arquero brasileño del City, y una vez que se concrete se dará el avance ciudadano por Donnarumma, quien podría ser vendido por el PSG en 50 millones de euros.

Si Guardiola cumple su capricho, y se queda con el golero italiano, Dibu Martínez será prácticamente la única opción de Manchester United para reforzar su arco, posición que Rúben Amorim considera fundamental para encarar la nueva temporada en la Premier League. Un verdadero efecto dominó.

Qué pasó con Gianluigi Donnarumma en el PSG

Las negociaciones para la renovación con el París Saint-Germain se estancaron por completo. El club de la capital francesa ofreció un nuevo contrato en el que el salario de Gianluigi Donnarumma dependía de su rendimiento y del número de partidos jugados, una propuesta que el portero rechazó.

Estas diferencias contractuales precipitaron la llegada de Lucas Chevalier, un guardameta que Luis Enrique considera una apuesta segura por su potencial y su buen manejo de la pelota con los pies. Ahora, con Donnarumma relegado al banquillo, los grandes de la Premier se mantienen a la expectativa. Sobre todo, Manchester City.

Cómo están las negociaciones entre Dibu Martínez y Manchester United

Lo cierto es que Manchester United empezó las negociaciones para fichar a Dibu Martínez en este mercado de pases. Si bien desde las oficinas de Old Trafford ya enviaron una primera propuesta formal, Aston Villa la rechazó de manera inmediata por considerarla insuficientes debido a que no cumplía con las pretensiones mínimas que establecieron por el arquero.

El primer intento de los Red Devils para quedarse con el campeón del mundo en Qatar 2022, fue a través de un préstamo por una temporada que podía incluir la opción de hacerlo permanente. Sin embargo, tras la negativa que llegó desde Birmingham, los directivos de la inmensa institución británica irán nuevamente a la carga pero esta vez de forma mucho más contundente.

El objetivo del Rúben Amorim es claro: Martínez debe ser el próximo dueño del arco de Manchester United. Es su elegido para custodiar los tres palos.

