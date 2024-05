Por qué no juega el Colo Barco en Brighton ante Chelsea por la Premier League 2023-24

Valentín Barco vuelve a estar en la convocatoria del Brighton para un partido de la Premier League 2023-24. Tras no estar ante Newcastle, finalmente, está a disposición del técnico Roberto de Zerbi para jugar ante Chelsea. Sin embargo, arrancará el partido desde el banco de suplentes.

El ex lateral de Boca jugó en cuatro partidos de la Premier League esta temporada, su primera desde su arribo a los Seagulls en el último mercado invernal. Poco a poco, de Zerbi lo empezó a incluir en su once titular, pero no jugó los últimos dos partidos. Ante Chelsea, suma su tercer encuentro fuera de la alineación inicial.

¿Por qué no juega el Colo Barco con Brighton ante Chelsea?

El Colo Barco no jugó el último partido ante Newcastle debido a un golpe que lo dejó fuera de la convocatoria, según informó el periodista de The Athletic, Andy Nayor. Pero, se confirmó su regreso con el grupo para este encuentro ante los Blues por la pendiente fecha 34 de la Premier League.

De Zerbi decidió no incluirlo como titular por una decisión táctica, condicionada por esa dolencia que sufrió en la previa al duelo ante las Urracas. Pero, iniciará desde el banco de suplentes donde podrá ingresar si el entrenador italiano lo dispone.

La alineación titular de Brighton para enfrentar a Chelsea

Roberto de Zerbi dispone de dos cambios con respecto al empate ante Newcastle del último partido en Premier League. Tariq Lamptey y João Pedro ingresan a la alineación titular por el lesionado Joël Veltman y Danny Welbeck, quien va al banco de suplentes.

El once inicial de Brighton tiene a Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Adam Webster, Lewis Dunk, Igor Julio; Pascal Gross, Billy Gilmour; Facundo Buonanotte, Julio Enciso, Simon Adingra; y João Pedro.

El once inicial de Brighton (Twitter @OfficialBHAFC).

Entre los suplentes, además del Colo Barco y Danny Welbeck, estarán Jason Steele, Adam Lallana, Jakub Moder, Carlos Baleba, Ansu Fati, Odel Offiah y Noël Atom.

NOTICIA EN DESARROLLO