A pesar de que el domingo se cumplirán dos semanas de que la Selección Argentina obtuvo la Copa América, aún perdura la polémica por el video que se viralizó de Enzo Fernández cantando una canción con tintes racistas y homofóbicos.

Luego de que desde FIFA y Chelsea realizaran una investigación sobre lo ocurrido, que el futbolista lanzara un comunicado por sus redes sociales y solicitara disculpas, además de que se especulara con su futuro porque no viajó a la pretemporada con el plantel que conduce el italiano Enzo Maresca, el ex Benfica y River Plate rompió el silencio.

Mientras goza de sus vacaciones, y antes de emprender el vuelo hacia Inglaterra para sumarse a los entrenamientos con The Blues, Fernández fue interceptado por un móvil televisivo de América TV, y aclaró cómo está su presente: “Ya pedí disculpas. Está todo bien. No puedo hablar del tema. Voy a volver”, manifestó el mediocampista de 23 años.

Lógicamente, a Enzo Fernández lo afectó todo lo ocurrido, pero quiere enfocarse de lleno en lo que serán los entrenamientos y la relación con sus compañeros para devolver a Chelsea a las primeras planas por resultados deportivos y no por situaciones extrafutbolísticas que desvían la atención de todos los integrantes del plantel.

Enzo Maresca da el tema como ‘aclarado’

“No creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro. Está todo aclarado por el lado del jugador y por el lado del club. Así que ya está. Enzo se ha disculpado y ya no hay ningún problema“, explicó el entrenador que lo dirigirá por primera vez.

El pedido de disculpas y la aclaración de Enzo Fernández

Mediante un posteo en sus historias de Instagram, Enzo Fernández hizo un descargo pidiendo perdón por las ofensas y aclarando que sus intenciones no incluían realizar un acto de racismo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, comenzó en su comunicado.

El ex Benfica y River, apenado por lo sucedido, continuó con su pedido de disculpas e indicó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.